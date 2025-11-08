Una medida nacional provocó preocupación en todo Estados Unidos tras confirmarse la suspensión de depósitos que superan los 900 dólares. Millones de beneficiarios dependen de esa ayuda federal para cubrir gastos básicos de alimentación, vivienda y transporte.

La decisión surge en medio de una disputa judicial entre el Gobierno y la Corte Suprema, que ordenó frenar temporalmente el uso de fondos de emergencia. El fallo afecta tanto a quienes ya recibieron el dinero como a quienes aún lo esperaban, generando incertidumbre en los programas de asistencia.

¿Por qué Estados Unidos canceló automáticamente los depósitos de más de 900 dólares?

La Corte Suprema concedió a la administración Trump un recurso para bloquear una orden que exigía financiar por completo los beneficios alimentarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Según el Gobierno, no existen recursos suficientes para cubrir los pagos totales del mes, por lo que se suspendió la entrega completa en varios estados.

El SNAP asiste a más de 40 millones de personas, aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses, y tiene un presupuesto mensual estimado entre 8.500 y 9.000 millones de dólares.

El monto varía según los ingresos y el tamaño del hogar: un adulto solo puede recibir hasta 291 dólares, mientras que una familia de cuatro integrantes puede alcanzar los 973 dólares mensuales.

Estados que lograron emitir los pagos completos antes del fallo:

Wisconsin: más de 104 millones de dólares distribuidos a 337.000 hogares.

Oregón: trabajadores procesaron los depósitos nocturnos para garantizar las compras básicas.

Hawái, California, Kansas, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington: emitieron los beneficios antes de la suspensión.

¿Qué ocurre si ya recibí el dinero o aún estoy esperando el depósito?

La orden de la jueza Ketanji Brown Jackson congela temporalmente la entrega de fondos hasta que un tribunal de apelaciones determine si la medida seguirá vigente. Quienes ya cobraron podrán conservar el dinero, pero los demás podrían enfrentar demoras en la acreditación.

Cada estado distribuye los beneficios de manera distinta, por lo que las fechas de pago pueden variar. Algunos gobiernos locales confirmaron que las transferencias se reanudarán de forma parcial mientras esperan nueva autorización federal.

Puntos clave para los beneficiarios de SNAP:

Los pagos ya emitidos no serán retirados ni cancelados .

Los depósitos pendientes podrían demorarse varios días .

Las familias pueden verificar su saldo a través del portal o la app EBT de su estado.

La suspensión es temporal y podría revertirse según la decisión del tribunal de apelaciones.

La medida deja en suspenso el sustento alimentario de millones de familias que dependen del programa, en un contexto de inflación y aumento del costo de vida en todo el país.