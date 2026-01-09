Depósito confirmado | Estados Unidos depositará 1.000 dólares en las cuentas bancarias de las familias que cumplan con este requisito

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos compartió una serie de advertencias respecto a un reconocido crédito fiscal que está reservado a unas pocas personas.

Corresponde al Crédito Fiscal para Combustibles, el cual busca reducir la carga impositiva de los ciudadanos que precisan significativamente de este recurso para poder desempeñar sus tareas.

Alerta del IRS: sólo estas personas pueden acceder al crédito de combustible

Los agentes de IRS son los encargados de emitir y compartir la información oficial de los créditos fiscales a los que pueden acceder los estadounidenses. Sin embargo, mucha confusión gira en torno a un alivio económico reservado únicamente para unos pocos.

Se trata del Crédito Fiscal para Combustibles, destinado a los contribuyentes o empresas que utilizan este recurso diariamente, y en altas cantidades, para poder llevar a cabo sus tareas.

IRS mantiene vigente el Crédito Fiscal para Combustibles para los contribuyentes elegibles. Fuente: Archivo.

Para calificar, usted debe:

Poseer u operar un negocio.

Cumplir ciertos requisitos, como administrar una granja o comprar gasolina de aviación.

Es importante destacar que el crédito admite únicamente a los siguientes tipos de combustible; usos no gravables de gasolina, gasolina de aviación, diésel sin colorantes y queroseno sin colorantes .

Los usos no gravables son aquellos en los que el combustible no se utiliza para la conducción habitual, como:

En una granja con fines agrícolas.

Uso comercial fuera de carretera (para equipos, máquinas, vehículos y herramientas que funcionan en propiedades privadas, granjas o sitios de construcción, no en vías públicas).

Pesca comercial.

Ciertos tipos de autobuses (interurbanos, locales o escolares).

¿Puedo solicitar el crédito para cargar combustible al vehículo?

De acuerdo con la información oficial del sitio de IRS, este crédito no es accesible para los estadounidenses que quieren, únicamente, cargar combustible en sus vehículos. Incluso, pueden ser multados con 5,000 dólares quienes intentan reclamarlo.

¿Cómo reclamar este beneficio fiscal?