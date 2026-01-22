Es oficial | Estados Unidos reembolsa hasta 500 dólares a todas estas personas. (Fuente: Archivo)

El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, presentó el presupuesto estatal para 2026, que incluye reembolsos fiscales de hasta 500 dólares para determinados contribuyentes. La iniciativa, que todavía debe ser debatida y aprobada por la Legislatura, apunta a devolver parte de los ingresos excedentes del Estado a quienes cumplan con la presentación de su declaración de impuestos en tiempo y forma.

Según adelantó la oficina del gobernador, el plan forma parte de una estrategia más amplia de alivio fiscal, que combina devoluciones únicas con una reducción gradual de impuestos. Sin embargo, hasta que el proyecto no obtenga aval legislativo, no está confirmado si el dinero se acreditará durante la próxima temporada de reembolsos.

Cómo cobrar el reembolso de 500 dólares

El presupuesto enviado por Kemp contempla una cuarta devolución fiscal única por un total estimado de 1000 millones de dólares. De aprobarse, los montos dependerán del estatus civil con el que cada contribuyente presente su declaración: quienes declaren de manera individual podrían recibir hasta 250 dólares, mientras que las declaraciones conjuntas accederían a un reembolso de hasta 500 dólares.

Desde el Ejecutivo estatal explicaron que esta devolución se integra en un esquema de excedentes fiscales que podría alcanzar los 7500 millones de dólares. A la par, el gobernador propuso reducir la tasa del impuesto a la renta personal y corporativa hasta el 4,99%, con el objetivo de aliviar la carga tributaria sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Kemp aseguró que el recorte alcanzaría a todos los trabajadores del estado y que no generaría déficits futuros.

Cómo se tramita un reembolso ante el IRS

Para recibir cualquier devolución, los contribuyentes deben presentar su declaración ante el IRS. Una vez enviada, existe un plazo de hasta tres años para reclamar el reembolso correspondiente; vencido ese período, el dinero pasa a manos de la autoridad fiscal federal.

El organismo permite verificar el estado del reembolso a través de su sitio oficial. La información suele aparecer en el sistema a las 24 horas de haber enviado una declaración digital del año en curso, entre tres y cuatro días si se trata de una declaración electrónica de años anteriores, o alrededor de cuatro semanas después en el caso de presentaciones en papel. Para acceder, se solicita el número de Seguro Social o identificación tributaria, el estado civil declarado y el monto exacto del reembolso.

Cuánto tarda en llegar el dinero

El tiempo de acreditación varía según la modalidad elegida. Las declaraciones presentadas de forma digital suelen procesarse en un plazo de hasta 21 días, mientras que las enviadas por correo postal pueden demorar seis semanas o más. El IRS advierte que los plazos pueden extenderse si la declaración requiere revisiones adicionales o aclaraciones por parte del contribuyente.

Mientras el proyecto avanza en el ámbito legislativo de Georgia, los residentes interesados deberán seguir de cerca el debate para saber si finalmente el reembolso de hasta 500 dólares se convierte en una realidad durante 2026.