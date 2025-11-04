Más de 11 países abandonaron el uso del dólar estadounidense para realizar operaciones internacionales. Los líderes de estas naciones apuestan por sus propias monedas para llevar a cabo transacciones comerciales y, de esta forma, resignificar su valor.

Los líderes de dichos países forman parte de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). El proceso de “desdolarización” cobró impulso tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia en 2022. Todos los países que comienzan a tomar esta postura pueden alterar el equilibrio económico global.

Fin del dólar: 11 países decidieron abandonar la moneda estadounidense

La Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, comenzó el proceso de desdolarización con el fin de aumentar el valor de sus propias monedas y reducir la dependencia del dólar.

Con un 85% de las operaciones transfronterizas ya realizadas en dinero local, los líderes de la CEI han señalado que esta decisión fortalece la soberanía económica de sus naciones y abre nuevas oportunidades fiscales.

La finalidad de disminuir la presencia del dólar para las grandes transacciones de dinero es:

Fortalecer sus monedas locales en el mercado de divisas.

Evitar los efectos adversos de las sanciones internacionales.

Diversificar sus reservas con activos como el oro.

El presidente ruso, Vladimir Putin había expresado que "el uso de monedas nacionales en pagos mutuos está ampliándose. Su participación en las operaciones comerciales entre los miembros de la CEI ya supera el 85%“.

¿Cuáles son las consecuencias de la desdolarización en el comercio global?

Los países que ponen en marcha el proceso de desdolarización buscan, en primer lugar, reducir la dependencia económica de Estados Unidos para crear mercados basados en sus monedas locales.

A su vez, este proyecto puede generar mayor estabilidad para sus economías ante las fluctuaciones del dólar. Esta iniciativa representa un cambio en el sistema financiero global.

¿Cuáles son las consecuencias de la desdolarización para Estados Unidos?

Todos los países que apuestan por abandonar el uso del dólar representan una amenaza para Estados Unidos. Si la demanda de la divisa en las operaciones internacionales se reduce, su valor podría resentirse y con ello perder parte de su peso como moneda de reserva predominante en el mundo.

Conforme más economías emergentes avancen en la misma dirección, la moneda estadounidense podría ir perdiendo relevancia en los próximos años, abriendo paso a un escenario global en el que las divisas locales ocupan un lugar central frente a la histórica supremacía del dólar.