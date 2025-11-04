Una nueva decisión del gobierno federal trae consigo una histórica reducción en los pagos de una de las ayudas económicas más populares del país.

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) verán sus depósitos reducidos al 50%, según una declaración judicial presentada por la administración Trump.

El Ejecutivo enfrenta una disputa legal tras haber intentado suspender los pagos en noviembre. El cierre del Gobierno, vigente desde el 1° de octubre, agotó los fondos del Departamento de Agricultura, responsable de financiar este programa esencial para millones de familias.

¿Qué decidió el Gobierno sobre los planes sociales?

La administración confirmó que, durante la emergencia, solo se enviará la mitad del dinero correspondiente a los planes sociales. La medida busca garantizar el “ cumplimiento mínimo de las obligaciones esenciales ”, según lo expresado en el documento judicial.

El recorte afecta directamente a decenas de millones de hogares que dependen del SNAP para comprar alimentos. El Gobierno utilizará una reserva de emergencia para cubrir parte de los pagos, pero no podrá restablecer el monto completo hasta que se apruebe un nuevo presupuesto federal.

¿A quiénes alcanza la reducción?

Familias con hijos menores inscritas en SNAP .

Adultos mayores o personas con discapacidad que reciben o personas con discapacidad que reciben asistencia alimentaria

Hogares con ingresos por debajo del umbral federal de pobreza.

Fuente: Shutterstock rafastockbr

¿Por qué se reducen los pagos y qué podría pasar en los próximos días?

El presidente Donald Trump pidió al Congreso aprobar una ley temporal que permita reabrir el Gobierno y liberar los fondos completos. Sin embargo, las negociaciones entre republicanos y demócratas continúan bloqueadas, sin un acuerdo definitivo a la vista.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo sentirse “optimista” sobre una resolución que permita reanudar las operaciones gubernamentales esta semana. En el Capitolio se discute una resolución continua que extendería la financiación hasta el 21 de noviembre, aunque su aprobación aún es incierta.

Claves del conflicto: