El Internal Revenue Service (IRS) despliega un amplio abanico de escenarios en los que puede intervenir las cuentas bancarias, propiedades o vehículos de los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Una de las principales razones que usa el IRS para embargar este tipo de activos es la existencia de deudas tributarias pendientes o la tardía y errónea presentación de la declaración de impuestos. La temporada de impuestos del año en curso a finales de enero y desde entonces, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones ya sea de forma online o presencial. El organismo se encarga de intervenir activos a personas que no presenten sus declaraciones de impuestos en tiempo informa porque toma este comportamiento como una evasión a las responsabilidades fiscales. Adicionalmente, también embarga cuentas bancarias, vehículos o propiedades cuando no se pagan los impuestos correspondientes ni se toman las medidas correctivas que solicita IRS antes de proceder con la intervención. La temporada de impuestos que abrió a finales de enero tiene como fecha de cierre el miércoles 15 de abril. Hasta este día, se puede presentar y rectificar las declaraciones de impuestos. Adicionalmente, quienes presentaron sus declaraciones a fechas tempranas ya estarían cobrando sus correspondientes reembolsos. Quienes no hayan presentado su declaración hasta esta fecha, corren el riesgo de ver sus activos intervenidos por el organismo fiscal si no toman las medidas que se solicitan a tiempo. Es importante tener en cuenta este factor, porque afecta a cuentas, propiedades y vehículos del contribuyente, aunque actualmente esté en posesión de otra persona. En el caso de que se necesite solicitar más tiempo para presentar la declaración de impuestos, se debe solicitar la prórroga antes de que termine la temporada de impuestos. Con esto, se podrá extender la fecha límite hasta el 15 de octubre sin recibir multas ni embargos. El único requisito es no adeudar ningún impuesto al momento de solicitar la prórroga y también cuando se presente la declaración. Esta gestión se debe pagar en línea como parte de la presentación.