El Departamento de Energía de Estados Unidos habilitó reembolsos de hasta u$s 14.000 para hogares que mejoren la eficiencia energética de su vivienda. El beneficio, financiado por la Ley de Reducción de la Inflación , se descuenta en el momento de la compra.

El programa, conocido como High-Efficiency Electric Home Rebate (HEEHR), es administrado por las oficinas estatales de energía con fondos del gobierno federal. Su implementación avanza de forma escalonada: algunos estados ya lo activaron, mientras otros lo lanzan a lo largo de 2026 y 2027.

¿Quiénes pueden acceder al reembolso de hasta u$s 14.000?

El acceso depende del ingreso familiar en relación con el ingreso medio del área (AMI). Los hogares por debajo del 80% del AMI reciben el reembolso completo.

Las familias con ingresos entre el 80% y el 150% del AMI acceden a un reembolso parcial, equivalente a la mitad del monto máximo. Por encima del 150% del AMI, el hogar queda fuera del programa.

El reembolso puede usarse en distintas mejoras del hogar, entre ellas:

Aislación térmica y sellado de aire

Actualización del tablero eléctrico y el cableado

Equipos de calefacción y refrigeración eléctricos

Electrodomésticos eficientes

El acceso depende del ingreso familiar en relación con el ingreso medio del área (AMI). Shutterstock

¿Cómo se solicita el reembolso y qué conviene saber?

El descuento se aplica directamente en el momento de la compra, a través de comercios o contratistas habilitados por el programa. No es necesario esperar un reintegro posterior ni presentar una solicitud ante una agencia federal.

La disponibilidad de fondos varía según el estado y puede agotarse antes de lo previsto. California, por ejemplo, cerró la recepción de nuevas solicitudes en febrero de 2026, por lo que conviene confirmar el estado del programa en cada jurisdicción antes de iniciar la compra.