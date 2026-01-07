La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de solicitar la jubilación a la edad mínima a la que es posible hacerlo, pues si bien esto permite cobrar la prestación durante más tiempo, también reduce sustancialmente el monto a recibir.

Por el contrario, quienes reclamen su dinero al alcanzar su edad plena no verán deducciones en los pagos y, de solicitar después de alcanzarla, se aplicarán aumentos proporcionales al tiempo que se aguardó para reclamar, hasta los 70 años.

Recortarán brutalmente la jubilación de todas las personas que presenten este documento en 2026

El Seguro Social permite a todos los trabajadores que hayan acumulado al menos 40 créditos en su historial, jubilarse al alcanzar los 62 años. Sin embargo, quienes elijan el retiro en este momento recibirán aproximadamente un 30% de lo que podrían cobrar si aguardaran a su edad plena . En 2026, esto aplica a todas las personas que soliciten con 62, es decir, con documento que evidencie su nacimiento en 1964.

La agencia ofrece diversas calculadoras para estimar de cuánto será la reducción específica en cada caso.

En ese marco, la edad de jubilación plena -es decir, el momento en el que se puede reclamar sin ver deducciones- de quienes nacieron en dicha fecha es 67 años, por lo que tendrían que aguardar al 2031 para reclamar si quieren cobrar sus beneficios completos.

Quienes soliciten su jubilación a los 62 años verán una deducción estimada del 30% en sus pagos. Fuente: archivo.

Cómo se solicita la jubilación del Seguro Social

Las prestaciones de jubilación que entrega la agencia federal pueden reclamarse hasta 4 meses antes del momento en el que se empezarían a cobrar.

Según se indica, la forma más simple de realizar la gestión es crear o iniciar sesión en la cuenta online de my Social Security. En caso de que la solicitud no pueda procesarse, se recibirá información puntal sobre cómo agendar una cita.

Es esencial destacar que, aunque aún no se esté planeando la jubilación, Medicare debe comenzar a abonarse 3 meses antes de cumplir los 65 años.