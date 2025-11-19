El Seguro Social implementó un cambio obligatorio que impactará a jubilados y demás beneficiarios en todo Estados Unidos . Para seguir recibiendo los pagos sin demoras, es necesario cumplir con una condición única que reemplaza por completo el sistema tradicional.

La medida tiene fecha límite y busca evitar interrupciones, rechazos o retrasos. Por eso, la agencia pidió a millones de personas realizar un trámite en particular.

¿Cuál es la condición obligatoria para recibir todos los pagos del Seguro Social?

Desde el 30 de septiembre , todos los pagos del Seguro Social se reciben solo en formato electrónico, ya sea por depósito directo o por una tarjeta autorizada. Los cheques en papel quedarán eliminados casi por completo bajo la orden ejecutiva 14247 .

Quienes aún utilizan cheques deberán cambiar de modalidad cuanto antes. Las excepciones existen, pero requieren pedir una exención al Tesoro de EE.UU. llamando al 1-877-874-6347, un trámite que demora y solo aplica en casos justificados.

Opciones oficiales para cumplir con el requisito

Depósito directo a una cuenta bancaria.

Tarjeta Direct Express para quienes no tienen banco.

¿Qué deben hacer hoy los beneficiarios para no perder ni retrasar sus pagos del Seguro Social?

El SSA pidió revisar y actualizar la información de pago lo antes posible. Quienes inician un reclamo deberán tener una cuenta lista en el sitio web oficial, ya que ya no existe la opción de “cheques temporales”.

Los depósitos electrónicos ofrecen acceso inmediato al dinero, menos riesgos de robo o extravío y mayor seguridad. Por eso, la agencia recomienda que quienes no hayan realizado la migración a los pagos digitales, lo hagan lo antes posible.