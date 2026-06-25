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El Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) disponen una serie medidas e impulsan un plan que tiene como objetivo reforzar la transparencia transaccional para prevenir delitos económicos.

Según las medidas que toma el IRS, los reguladores federales aplican un seguimiento minucioso en regiones particulares en las que se se detectó un aumento de actividades sospechosas.

El Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) disponen una serie medidas. ChatGPT - Wikimedia Commons

Estados Unidos investiga una por una a las personas que hayan retirado más de este monto

La Bank Secrecy Act exige documentar las operaciones potencialmente relevantes para investigaciones fiscales o criminales. En este sentido, fue emitido el Geographic Targeting Order (GTO) un protocolo especial que obliga a reforzar los reportes de transacciones en efectivo realizadas entre los 1,000 y los 10,000 dólares.

La orden seguirá activa hasta el 2 de septiembre de 2026 y durante este periodo, los negocios regulados deberán duplicar la vigilancia en determinadas zonas del país que fueron categorizadas como de alto riesgo operativo.

Estados Unidos revisa los retiros en cajeros automáticos

Estos mecanismos de control no se aplican a cada transacción que pueda resultar sospechosa. El IRS puede analizar las operaciones de forma individual a partir de que le lleguen los reportes del FinCEN o instituciones financieras que indiquen la presencia de patrones que precisen de atención especial.

Se detectó que el uso de cajeros automáticos en puntos cercanos a la frontera, centros de remesas o corredores comerciales pueden requerir una vigilancia determinada en casos de:

Retiros consecutivos o fraccionados

Movimientos en distintas ubicaciones en intervalos cortos

Operaciones que combinan retiros y depósitos en negocios de alto flujo de efectivo

Transacciones que no coinciden con el historial financiero del cliente

¿Cuáles son los nuevos límites de control?

Las operaciones se clasifican de acuerdo con el monto y la ubicación:

Desde 1,000 dólares: ya son consideradas reportables dentro de zonas GTO.

Entre 1,000 y 10,000 dólares: pueden ser revisadas de manera individual por el IRS si muestran actividades inusuales.

Más de 10,000 dólares: seguirán bajo las reglas tradicionales CTR, incluso fuera de la orden geográfica.

Movimientos fraccionados: podrán ser investigados aunque el monto sea menor.

En este sentido, los clientes no tendrían porqué ver cambios en el funcionamiento de los cajeros, pero sí podrían notar:

Solicitudes de documentación adicional

Alertas bancarias por patrones fuera de lo habitual

Revisión de operaciones repetidas o fragmentadas

Controles reforzados en cuentas con actividad intensa en zonas bajo GTO

Las reglas no prohíben retirar dinero, pero sí obligan a justificar operaciones que generen alertas automáticas bajo criterios de prevención de lavado de activos.