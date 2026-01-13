El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica en su sitio web oficial las circunstancias fiscales en las que un funcionario certificado de la agencia puede visitar a un contribuyente en su hogar.

Uno de los ejemplos más comunes de visita se da cuando el tributante no presentó su declaración de impuestos a tiempo o tiene obligaciones tributarias que resolver.

En estos casos, se envía previamente un aviso oficial para notificar la visita, que puede tener lugar en el hogar o negocio.

El IRS realizará visitas a domicilio a los que reciban este aviso

Antes de que un oficial de hacienda realice la visita, IRS envía un aviso conocido como Carta 725-B. Para confirmar el encuentro será necesario llamar al número que figura en el aviso.

“Hemos programado una reunión para hablar sobre las declaraciones de impuestos no presentadas y cualquier saldo pendiente que puedas deber”, indica la agencia.

Si bien la reunión puede programarse para que ocurra por teléfono, en el domicilio del contribuyente, en su negocio -si aplica- o en una oficina de IRS, cuando el aviso no se responde la agencia realizará la visita de todos modos .

En estos casos, quienes deban impuestos deberán reunir toda la documentación solicitada y acordar con el funcionario un método de pago para sus pendientes. De lo contrario, podrían tomarse serias medidas, como la presentación de un gravamen fiscal o la confiscación de los bienes, por ejemplo.

Razones adicionales para que el IRS visite el hogar de un contribuyente

La agencia especifica que IRS también puede visitar un hogar o negocio para realizar una auditoría. En estos casos se revisan los registros financieros reportados y, nuevamente, la agencia se contacta o por correo o por teléfono para notificar la visita.

Finalmente, los inspectores de combustible pueden acudir a refinerías, mayoristas y usuarios finales, entre otros, para inspeccionar dónde se produce y almacena este producto. La visita también se realiza sin avisar.

Por su parte, los agentes especiales de IRS investigan delitos fiscales -como el blanqueo de capitales- y destacan por ser los únicos empleados armados de la agencia. En estos casos están autorizados a realizar la visita sin aviso previo.

Identificando si la persona que te visita es realmente del IRS

Tanto los agentes de ingresos e inspectores de combustible, como funcionarios de impuestos o hacienda, portan una credencial oficial del IRS y una Tarjeta HSPD-12 que incluye el número de serie y la fotografía del empleado. Es un derecho del contribuyente solicitar la visualización de ambos documentos.

En lo que respecta a los agentes especiales de investigación criminal, es imperativo que todos ellos exhiban sus credenciales policiales.