El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica en su sitio web oficial las circunstancias fiscales en las que un funcionario certificado de la agencia puede visitar a un contribuyente en su hogar.

Uno de los ejemplos más comunes de visita se da cuando el tributante no presentó su declaración de impuestos a tiempo o tiene obligaciones tributarias que resolver.

En estos casos, se envía previamente un aviso oficial para notificar la visita, que puede tener lugar en el hogar o negocio.

El IRS realizará visitas a domicilio a los que reciban este aviso

Antes de que un oficial de hacienda realice la visita, IRS envía un aviso conocido como Carta 725-B. Para confirmar el encuentro será necesario llamar al número que figura en el aviso.

“Hemos programado una reunión para hablar sobre las declaraciones de impuestos no presentadas y cualquier saldo pendiente que puedas deber”, indica la agencia.

Si bien la reunión puede programarse para que ocurra por teléfono, en el domicilio del contribuyente, en su negocio -si aplica- o en una oficina de IRS, cuando el aviso no se responde la agencia realizará la visita de todos modos.

En estos casos, quienes deban impuestos deberán reunir toda la documentación solicitada y acordar con el funcionario un método de pago para sus pendientes. De lo contrario, podrían tomarse serias medidas, como la presentación de un gravamen fiscal o la confiscación de los bienes, por ejemplo.

El IRS visitará hogar por hogar a todas estas personas y llegarán avisos oficiales a los que incumplan esto

Razones adicionales para que el IRS visite el hogar de un contribuyente

La agencia especifica que IRS también puede visitar un hogar o negocio para realizar una auditoría. En estos casos se revisan los registros financieros reportados y, nuevamente, la agencia se contacta o por correo o por teléfono para notificar la visita.

Finalmente, los inspectores de combustible pueden acudir a refinerías, mayoristas y usuarios finales, entre otros, para inspeccionar dónde se produce y almacena este producto. La visita también se realiza sin avisar.

Por su parte, los agentes especiales de IRS investigan delitos fiscales -como el blanqueo de capitales- y destacan por ser los únicos empleados armados de la agencia. En estos casos están autorizados a realizar la visita sin aviso previo.

Identificando si la persona que te visita es realmente del IRS

Tanto los agentes de ingresos e inspectores de combustible, como funcionarios de impuestos o hacienda, portan una credencial oficial del IRS y una Tarjeta HSPD-12 que incluye el número de serie y la fotografía del empleado. Es un derecho del contribuyente solicitar la visualización de ambos documentos.

En lo que respecta a los agentes especiales de investigación criminal, es imperativo que todos ellos exhiban sus credenciales policiales.

IRS recomienda llamar al 112 si tienes dudas sobre la autenticidad de un oficial de la agencia