El cierre de gobierno en Estados Unidos encendió la alarma entre millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social, preocupados por si su ayuda económica mensual podría verse demorada o suspendida.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó cómo será el calendario de pagos de noviembre de 2025 y qué pasos deben seguir quienes aún no recibieron su depósito.

Seguro Social con fechas confirmadas en noviembre 2025

El calendario oficial de la SSA mantiene su esquema habitual: los depósitos se realizan según la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Las fechas correspondientes a este mes son:

Nacidos del 1° al 10 : cobrarán el miércoles 12 de noviembre .

Nacidos del 11 al 20 : recibirán su pago el miércoles 19 de noviembre .

Nacidos del 21 al 31: percibirán el dinero el miércoles 26 de noviembre.

En tanto, quienes forman parte del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) no recibirán pago en noviembre, pero sí dos depósitos en diciembre, el 1° y el 31, según informó la propia SSA.

Por su parte, los beneficiarios que cobran desde mayo de 1997 o antes ya recibieron su pago correspondiente el 3 de noviembre.

Cómo reclamar el pago del Seguro Social

Los pagos del Seguro Social se envían de forma directa a las cuentas bancarias, lo que evita trámites presenciales y reduce los errores.Aun así, si el dinero no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de hacer el reclamo.

El primer paso es comunicarse con el banco donde se tiene registrada la cuenta, ya que algunas entidades presentan retrasos internos independientes del gobierno.

Si el problema persiste, los beneficiarios deben llamar al 1-800-772-1213 o acudir a una oficina local de la SSA. En caso de comprobarse un error del sistema, el monto será reemplazado de forma íntegra.

¿Afectará el cierre de gobierno los pagos del Seguro Social?

Mientras programas como el SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) sufrieron recortes por la falta de fondos federales, la SSA aseguró oficialmente que los pagos del Seguro Social no se verán interrumpidos por el cierre de gobierno.

El dinero de jubilaciones y beneficios continuará depositándose con total normalidad, aunque algunas oficinas presenciales reducirán la atención al público por limitaciones presupuestarias.

Durante este periodo, no se emitirán nuevas tarjetas de Medicare, ni cartas de comprobante de ingresos, ni actualizaciones de registro, hasta que se restablezca la actividad completa del organismo.