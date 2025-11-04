La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó el retiro urgente de una marca de salsa de tomate muy consumida de todos los supermercados del país. Las autoridades identificaron la presencia de Salmonella en el producto, lo cual representa un gran peligro para la salud de todos los consumidores.

El retiro incluye todas las presentaciones afectadas distribuidas en distintos estados de Estados Unidos. Aunque por el momento no se han reportado casos confirmados de intoxicación, se instó a los consumidores a no ingerir el producto y desecharlo de inmediato.

La FDA exigió el retiro urgente de una reconocida de marca de salsa de tomate

Las autoridades de la FDA detectaron irregularidades en el proceso de producción, que podrían haber favorecido la presencia de Salmonella en determinados lotes. Las autoridades señalaron que la contaminación habría ocurrido en una partida reciente que se distribuyó en grandes cadenas de supermercados.

El fabricante suspendió toda la producción mientras se realizan las investigaciones necesarias para determinar el origen exacto del problema. Además, reforzará los controles sanitarios para prevenir futuros riesgos.

El producto afectado fue retirado de los estantes y se pidió a los establecimientos revisar su inventario para asegurarse de que no quede ninguna unidad a la venta.

¿Cuáles son los riesgos para la salud de consumir un producto con Salmonella?

La infección por Salmonella puede causar fiebre, vómitos, diarrea y deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En casos severos, puede requerir hospitalización.

Las autoridades recordaron que los síntomas pueden aparecer entre 6 y 72 horas después de consumir un alimento contaminado, por lo que es fundamental buscar atención médica si se presentan señales compatibles con la enfermedad.

¿Qué recomienda la FDA para los consumidores que compraron el producto?

Quienes compraron la salsa de tomate afectada deben abstenerse de consumirla y desecharla de inmediato. También pueden comunicarse con la empresa para solicitar la devolución o el reembolso correspondiente.

Mientras tanto, los organismos sanitarios continúan supervisando el retiro del producto y analizando las instalaciones de producción para asegurar que los próximos lotes sean completamente seguros para su venta al público.