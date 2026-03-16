Cuidar el corazón no siempre requiere entrenamientos intensos o largas sesiones en el gimnasio. De hecho, existen actividades simples que pueden realizarse en casa y que aportan grandes beneficios para la salud cardiovascular. Una de las más recomendadas por especialistas es subir escaleras, un ejercicio cotidiano que ayuda a mejorar la circulación, fortalecer el corazón y mantenerse activo. Subir escaleras es considerado un ejercicio cardiovascular porque aumenta la frecuencia cardíaca y activa diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Entre sus beneficios principales se encuentran: Una de las ventajas de subir escaleras es que puede realizarse en cualquier momento del día. Algunas formas de incorporarlo a la rutina incluyen: