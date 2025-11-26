El hielo de la Antártida es uno de los recursos naturales más deseados por muchos países y es uno de los terrenos más explorados en consecuencia. Un grupo de científicos descubrió un antiguo pueblo sepultado por los glaciares y que aporta nueva información sobre cómo vivían las sociedades milenios atrás.

Según el reporte, las civilizaciones antiguas podrían haber habitado la región antes de que quedara completamente cubierta por el hielo.

Sin precedentes: desenterraron un pueblo oculto debajo de la Antártida

La tecnología de radar de penetración es uno de los métodos más utilizados para explorar la Antártida, principalmente para cartografiar el subsuelo antártico.

Sus descubrimientos revelaron cadenas montañosas, valles profundos y ríos ocultos. “Estos restos arquitectónicos no son formaciones naturales. Indican la presencia de una sociedad organizada que habitó la Antártida hace miles de años,” señala la doctora Christine Dow, glacióloga líder del estudio.

Un grupo de científicos halló restos de una civilización oculta bajo la Antártida. Fuente: Archivo.

Los radares también detectaron la existencia de canales de agua dulce, lo que sugiere que, en algún momento, la Antártida pudo haber tenido un clima más cálido y habitable. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que el continente no siempre fue una vasta extensión helada.

¿Cómo el calentamiento global ayudó al desentierro del pueblo oculto en la Antártida?

El gran aumento de temperaturas a nivel mundial comenzó a acelerar el derretimiento de los glaciares, lo que, si bien representa un problema climático, ayuda a exponer más vestigios ocultos que los científicos no han logrado detectar aún.

Los investigadores advierten que el flujo de agua subglacial podría impactar el nivel del mar y alterar significativamente el ecosistema global. “Los ríos subglaciales están transformando la geología del continente. No solo estamos perdiendo hielo, sino también descubriendo una historia oculta bajo él,” afirma Anna-Mireilla Hayden, experta en hidrología glacial.

Los científicos esperan descubrir más evidencias de esta civilización perdida. Este descubrimiento, junto a la exploración de los detalles de aquella sociedad, puede ser un factor clave para tener más información acerca de la historia del planeta y la evolución de los asentamientos humanos en climas extremos.