Estados Unidos ha alcanzado un hito significativo en la carrera militar al consagrarse como el poseedor del avión a reacción más rápido del mundo, logrando un vuelo que puede triplicar incluso la velocidad del sonido. A pesar de que este innovador equipo fue concebido a finales de la década de 1950 con propósitos de espionaje, continúa liderando los récords mundiales de rapidez, siendo uno de los mayores orgullos de la nación. El Lockheed SR-71 Blackbird tiene la capacidad de alcanzar velocidades de 3,500 km/h, lo que representa un cuádruple incremento en comparación con la velocidad promedio de un avión comercial. El diseño de sus particulares tomas de aire fue fundamental, ya que permite regular y frenar el aire que ingresa antes de que llegue al motor, asegurando así un funcionamiento óptimo del equipo. Dado que este modelo debe soportar altas temperaturas, su superficie externa está fabricada en titanio para salvaguardar el aluminio del fuselaje. De igual manera, los neumáticos están recubiertos de látex con aluminio y cargados con nitrógeno para prevenir su fusión durante el vuelo. Este ejemplar ultra veloz fue utilizado durante la Guerra Fría con el objetivo de infiltrarse en territorios estratégicos sin correr el riesgo de ser detectado o derribado. Su fuselaje particular fue una de sus mejores herramientas para evitar ser percibido por cualquier radar y su velocidad también fue utilizada para burlar los sistemas de defensa enemigos, como el lanzamiento de misiles. Así, su capacidad para superar la velocidad del sonido, alcanzar alturas extraordinarias y soportar temperaturas extremas lo posicionan como uno de los mayores hitos de la ingeniería aeronáutica.