El 31% de la población aprueba el desempeño de Orsi, mientras que el 46% lo desaprueba. Un 17% ni aprueba ni desaprueba y el 6% no tiene opinión, según la encuesta la encuesta de la empresa Cifra La aprobación actual es la más baja desde la asunción. Cuando inició el mandato, el 37% evaluaba positivamente la gestión de Orsi. Ese registro subió hasta 43% en setiembre, pero desde octubre comenzó a descender hasta el 31% actual. En paralelo, la desaprobación aumentó de 15% al inicio a 46% en la última medición, tras ubicarse en torno a un tercio a mitad de año, señala la encuesta divulgada por el noticiero de Canal 12. Por afinidad política, “algo más de la mitad” de los votantes del Frente Amplio aprueba la gestión y “casi un cuarto” la desaprueba. Entre los votantes de la oposición predominan juicios negativos: 62% de los colorados y 72% de los blancos desaprueban. Entre quienes no declaran o no recuerdan su voto, aproximadamente la mitad desaprueba y 15% aprueba. En cuanto a la imagen personal, el 51% declara simpatía hacia Orsi y el 36% antipatía, mientras que 31% aprueba su gestión. Hace un año, el 63% manifestaba simpatía, proporción que se mantuvo hasta mediados de 2025 y comenzó a descender en setiembre. La encuesta de Cifra fue realizada entre el 18 y el 28 de febrero de 2026, mediante entrevistas telefónicas a 801 personas en todo el país (líneas fijas y celulares). El 37% aprueba la actuación del presidente, el 41% la desaprueba y el 21% ni aprueba ni desaprueba. Un 1% no respondió o no supo contestar, señala la encuesta de la consultora Factum correspondiente al primer bimestre de 2026. En comparación con el sexto bimestre de 2025, la desaprobación se mantuvo en 41%, la aprobación aumentó de 35% a 37% y los juicios intermedios descendieron de 24% a 21%. Si se toma como referencia el tercer bimestre de 2025, al inicio del gobierno, la aprobación bajó de 46% a 37% (-9 puntos), la desaprobación subió de 22% a 41% (+19 puntos) y las posiciones intermedias pasaron de 31% a 21% (-10 puntos). Entre los votantes del Frente Amplio, 72% aprueba la actuación presidencial, 18% ni aprueba ni desaprueba y 10% la desaprueba. Entre los votantes de la coalición, 71% desaprueba, 22% mantiene una posición intermedia y 7% aprueba, según esta medición presentada en el informativo de VTV. La encuesta de Factum fue realizada entre el 8 y el 22 de febrero de 2026, mediante telefonía celular, con una muestra de 900 casos.