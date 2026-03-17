El canciller Mario Lubetkin respondió las críticas de la oposición sobre la presencia en Uruguay del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, señalado por algunos como “prófugo de la Justicia”. Lubetkin sostuvo que el ingreso se realizó conforme a la normativa y los controles migratorios vigentes. “Si un ciudadano ingresa en este país, es porque no tiene ninguna dificultad; tendrá su visa en regla”, afirmó el ministro, y agregó que Uruguay es un país libre siempre que se cumplan los aspectos legales. Según explicó, se revisan visas, mandatos de captura de Interpol y otros registros antes de autorizar el ingreso. El canciller aseguró que en el caso de Correa “no hubo ninguna dificultad para que ingresara, porque no tenemos registro de ningún mandato internacional”. “No se le da visa a nadie que tenga mandatos de captura”, remarcó, justificando el procedimiento seguido por la cancillería. Lubetkin puntualizó que, con los cheques realizados, la administración no encontró motivos legales para denegar la visa, por lo que no existe impedimento jurídico para la estancia del exmandatario en Uruguay. El funcionario también se negó a tener conocimiento de reuniones oficiales de Correa con el gobierno nacional, como un encuentro con la vicepresidenta Carolina Cosse, y afirmó que no está prevista una reunión con el presidente Yamandú Orsi. El Partido Nacional, -tras conocerse la presencia del ex mandatario en Uruguay- pidió acciones ante la condena dictada en Ecuador, mientras el Frente Amplio y otras voces defienden la legitimidad de la visita y cuestionan la etiqueta de “prófugo”.