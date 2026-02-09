El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, encabeza una delegación oficial que está de visita en el Reino Unido entre hoy lunes 9 y el próximo viernes 13 de febrero, con una agenda enfocada en la promoción de inversiones, infraestructura, sostenibilidad y la cooperación institucional. La misión, invitada por la Embajada del Reino Unido en Montevideo, está integrada también por la directora nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio, el director de Asesoría en Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil. Durante esta misión se prevén reuniones con autoridades del gobierno británico, instituciones financieras, inversores, ámbitos académicos y organismos especializados en infraestructura, innovación y desarrollo sostenible, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado. Entre los encuentros bilaterales se destacan instancias con el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo, Chris Elmore, y con el ministro de Estado del Departamento de Negocios y Comercio, Chris Bryant. En materia de promoción de inversiones e infraestructura, las autoridades participarán junto a empresas y especialistas internacionales en una mesa redonda sobre clima, naturaleza e infraestructura, organizada por British Expertise International. Asimismo, está prevista una reunión con la National Infrastructure and Service Transformation Authority (NISTA) para intercambiar experiencias vinculadas a la infraestructura y a la transformación de los servicios públicos, así como un encuentro con expertos asociados al Satellite Applications Catapult. Por otra parte, está previsto que la delegación visite la London School of Economics and Political Science (LSE) y mantenga un intercambio con estudiantes uruguayos que residen en el Reino Unido, a través del programa Chevening.