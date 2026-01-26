La aerolínea brasileña Azul ya puso a la venta los pasajes para la nueva ruta internacional entre Belo Horizonte y Montevideo, que marca el regreso de los vuelos directos entre ambas ciudades luego de más de 10 años de interrupción.

Los vuelos unirán el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves (Confins) en la capital del estado brasileño de Minas Gerais con el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay . Esta conexión comenzará a operar el próximo 4 de marzo con dos frecuencias semanales y aeronaves con capacidad para 136 pasajeros.

Desde el Ministerio de Turismo de Uruguay celebraron el anuncio y destacaron la relevancia del mercado brasileño para el país que implicará un fuerte impacto en el sector.

Los vuelos serán los miércoles y domingos, con salidas desde Belo Horizonte por la mañana, mientras que el tramo de regreso partirá desde Montevideo por la tarde.