La Unión de Exportadores del Uruguay valoró como “buena señal” las medidas anunciadas por el Banco Central (BCU) para frenar la caída del dólar, aunque advirtió que el sector exportador atraviesa una situación límite, con fuerte pérdida de competitividad, márgenes acotados y crecientes riesgos sobre la inversión y el empleo.

La presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, calificó como positiva la decisión del BCU de anunciar una baja de tasas junto con otras medidas orientadas a atender la apreciación del peso.

Porteiro recordó que el sector viene alertando desde 2025 sobre el impacto que el atraso cambiario tiene sobre la competitividad de las exportaciones. Esta caída del tipo de cambio erosiona de forma directa la rentabilidad de los exportadores, que facturan en dólares pero enfrentan una estructura de costos crecientemente dolarizada solo en ingresos, mientras que salarios, energía, combustibles, servicios e impuestos se pagan mayoritariamente en pesos, dijo Porteiro en declaraciones a Radio Sarandí.

La dirigente empresarial subrayó que un dólar bajo encarece los productos nacionales frente a los competidores regionales y limita la capacidad de sostener precios en los mercados externos.

Porteiro advirtió que esta pérdida de competitividad se traduce en menor inversión, postergación de proyectos, ajustes de personal y, en algunos casos, cierre de actividades, con consecuencias directas sobre el empleo y el crecimiento futuro.