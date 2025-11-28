La empresa petrolera YPF, controlada en su mayoría por el Estado argentino, y la italiana ENI firmaron un acuerdo para realizar exploración conjunta en un bloque costas afuera en el mar uruguayo.

El acuerdo se centra en el bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 kilómetros de la costa de Uruguay, informó YPF en un comunicado,

Con una extensión aproximada de 17 mil kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de agua de 4.100 metros, el OFF-5 se encuentra “en una zona considerada estratégica por su potencial geológico”, señaló la petrolera argentina.

Este acuerdo prevé que la filial de ENI en Uruguay adquiere una participación del 50 % en el bloque OFF-5 y asumirá la operación tras el cierre de la transacción, sujeta a la aprobación de las autoridades uruguayas.

“Este acuerdo con ENI nos permite dar un paso hacia la exploración ‘offshore’ (costas afuera). Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores”, explicó el presidente de YPF, Horacio Marín.

Hace poco, YPF y ENI firmaron un contrato para avanzar con la ingeniería del proyecto Argentina LNG, que prevé producir y exportar gas natural licuado a partir de gas extraído de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.