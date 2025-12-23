La empresa estatal de energía eléctrica estableció un aumento del 5% en el servicio de carga de vehículos eléctricos en los puntos de carga de acceso público, una suba que entrará en vigencia en enero de 2026.

Este aumento se enmarca en el crecimiento sostenido del mercado de automóviles, omnibuses y motos eléctricas y en la necesidad de corregir “desvíos importantes” entre los precios vigentes y los costos reales del servicio, señala el informe técnico elaborado por las autoridades de UTE.

La idea del gobierno de Yamandú Orsi es eliminar la actual política de reembolso en efectivo para compradores de autos eléctricos y lo reemplazará por la entrega de cargadores portátiles a partir de 2026, según anunció la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Con esto se busca resolver un problema operativo concreto de los usuarios en lugar de subsidiar directamente el precio de compra. “Hasta ahora había un beneficio cuando uno compraba un auto eléctrico y te devolvían una parte del pago. Ahora estamos pensando en que sea la devolución de un cargador eléctrico, que sea portátil, que te lo puedas llevar y empecemos a tener criterios de motivar otro tipo de cuestiones”, explicó Cardona en rueda de prensa.

El servicio de carga de UTE est{a armado en tres componentes: un cargo variable por la energía consumida, un cargo base por cada sesión de carga y un cargo adicional por tiempo de conexión una vez finalizada la carga. Estos valores difieren según se trate de equipos de corriente alterna (AC) o corriente continua (DC).

Los valores actuales comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2025, algo que UTE considera necesario para acompañar la evolución de los costos operativos, asegurar el mantenimiento de la red y sostener las inversiones de un mercado que atraviesa una fuerte etapa de crecimiento.

La empresa estatal informó que este aumento fue definido de forma gradual, con el objetivo de no afectar de manera sensible el gasto de los usuarios ni la conveniencia económica del vehículo eléctrico frente a las alternativas a combustión.

En los primeros 11 meses del año se comercializaron 64.477 vehículos cero kilómetro en Uruguay, de los cuales cerca de una cuarta parte corresponde a unidades eléctricas.

Actualmente funcionan alrededor de 400 puntos de carga de UTE diseminados en todo el país, puestos en marcha gracias a acuerdos con intendencias departamentales, la renovación del contrato con Ducsa para estaciones de servicio de Ancap y convenios con empresarios privados.