El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta meteorológica por lluvias puntualmente intensas y tormentas fuertes.

Según el boletín meteorológico, existe una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.

Así mismo agrega que “cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

Y finaliza: “Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.

Los departamentos y localidades afectadas serán:

Canelones, Cerro Largo (Lago Merín), Florida (25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel), Lavalleja (19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario), Maldonado, Montevideo, Rocha, San José (Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María). Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres y General Enrique Martínez.