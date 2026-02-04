Durante este martes se registraron problemas técnicos en la acreditación de pagos a cuentas de jubilados, concretamente en redes de cobranzas.

Por su parte el Banco de Previsión Social (BPS) informó que los pagos fueron procesados correctamente y que no se registró ninguna falla en los sistemas del organismo.

Donde si hubo problemas, fue en el software utilizado para la acreditación del dinero en las cuentas de los jubilados.

Según el organismo, se acreditó el 80% de los pagos previstos, mientras que el 20% quedó pendiente debido a fallos en el sistema operativo.

Si bien el problema ya fue subsanado, hay varios usuarios que aún no han podido cobrar. En este sentido, se aseguró que en las próximas horas podrán hacerlo por redes de cobranza sin problemas.