El fútbol argentino continúa consolidando alianzas estratégicas que apuntan a fortalecer su proyección global y enriquecer la experiencia de los hinchas. En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó un acuerdo que involucra a una de las marcas más reconocidas del mercado de alimentos, con el objetivo de acompañar el camino de todas las Selecciones Nacionales.

La AFA presentó a Lay’s como nuevo Sponsor Oficial de las Selecciones Nacionales, en el marco de un acuerdo estratégico que refuerza la presencia de la marca en el ecosistema del fútbol y consolida el proceso de expansión internacional de la Selección Argentina.

El anuncio se realizó en el Predio Lionel Andrés Messi y contó con la participación de Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la AFA; Diego Serantes, gerente General de PepsiCo Alimentos Argentina; Agustina Padilla, gerenta Sr. de Marketing de la División de Alimentos de PepsiCo Argentina; Aldana Cometti, futbolista de la Selección Argentina Femenina; y Diego Placente, entrenador de las Selecciones Juveniles.

Claudio Tapia, presidente de AFA, expresó: “Estamos muy contentos de sumar una marca líder como Lay’s, que acompañará el camino al Mundial de la Selección mayor y trabajará con todas las Selecciones Nacionales. Es importante seguir sumando compañías multinacionales que confían en los proyectos de nuestra Asociación. Gracias Lay’s por sumarse a la familia de socios comerciales de AFA”.

Por su parte, Diego Serantes afirmó: “Como compañía líder en snacks, siempre estamos presentes en cada encuentro, acompañando a nuestros consumidores en sus momentos de disfrute. Esta alianza marcó un hito para Lay’s y reforzó nuestro compromiso con una de las grandes pasiones como lo es el fútbol. Es el primer paso dentro de un plan estratégico a largo plazo diseñado para estar cada vez más cerca y ofrecer experiencias únicas a todos los hinchas”.

Leandro Petersen agregó: “En el proceso de expansión global de la marca AFA es importante seguir incorporando compañías líderes en el plano internacional como Lay’s, una marca que comparte la visión de AFA de crecimiento en todo el mundo. AFA es una marca sólida y con un posicionamiento internacional muy importante, y en ese sentido sumar marcas como Lay’s es algo muy positivo. Gracias Lay’s por la confianza para desarrollar esta alianza estratégica juntos”.

Finalmente, Agustina Padilla señaló: “Hace más de 25 años acompañamos a los hinchas en cada juntada, festejo y momento compartido. Como marca líder de snacks a nivel mundial seguimos comprometidos con ofrecer productos de la más alta calidad y con estar presente en esos espacios de conexión genuina. Lay’s vive el fútbol y celebra sus pasiones en todo el mundo y, esta alianza con AFA nos desafió a seguir fortaleciendo ese vínculo y a consolidar nuestro rol dentro de la cultura futbolera”.