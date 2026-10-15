Cocos integra su banco en la app y amplía su oferta de productos financieros

Cocos lanzó sus primeros productos bancarios y amplió la oferta de servicios financieros en la plataforma que ya utilizan más de 2,5 millones de personas para invertir, ahorrar y gestionar su dinero.

A poco más de dos meses de iniciar la integración con Banco Voii, el grupo financiero digital incorporó la experiencia bancaria en su app, que en esta primera etapa incluye: cajas de ahorro en pesos y dólares sin costo, plazo fijo en pesos, operatoria de dólar oficial y pagos con QR .

Durante los próximos meses, la compañía prevé ampliar su oferta bancaria con nuevos productos y funcionalidades, entre ellos pago de servicios y cuenta sueldo. Para impulsar esta etapa, los fundadores de Cocos, Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, realizaron un aporte de capital de $20.000 millones para acompañar la escala y el crecimiento proyectado. Además, avanzaron con la solicitud de cambio de nombre a Cocos Bank, elegido por los propios usuarios y sujeto a la aprobación del Banco Central.

“Estamos construyendo un banco con la misma lógica que aplicamos a Cocos desde el primer día: ejecutar rápido, escuchar a los usuarios y desarrollar productos a partir de lo que necesitan. Sabemos que la experiencia bancaria puede ser más simple, eficiente y competitiva, y tenemos la oportunidad de demostrarlo”, afirmó Ariel Sbdar, CEO de Cocos.

Cocos integra su banco en la app y amplía su oferta de productos financieros Cocos

Los productos bancarios se habilitaron inicialmente para los clientes Cocos Black, el segmento destinado a clientes de mayor patrimonio que eligen gestionar sus propias inversiones. Así, miles de usuarios accedieron de manera anticipada a la app bancaria integrada a Cocos, disponible desde hoy para todos.

“Esta integración nos permite proyectar el crecimiento del banco a otra escala. Tenemos una oportunidad enorme para modernizar el banco desde sus bases y repensar cómo desarrollamos y ofrecemos servicios financieros” afirmó Martín Diez, CEO de Banco Voii.

A la ampliación de su propuesta financiera en Argentina se suma la expansión regional de Cocos, impulsada por la adquisición de Warren en Brasil, aún sujeta a la aprobación del Banco Central de Brasil. De concretarse la operación, la compañía administrará alrededor de USD 5.000 millones en activos y alcanzará una facturación anual superior a USD 100 millones, lo que reforzará su posición como uno de los grupos financieros digitales más relevantes de América Latina.