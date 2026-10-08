La International Wine and Spirit Competition (IWSC) distinguió a Agustina de Alba como una de las cinco comunicadoras de vino más influyentes del mundo.

Hola Vino llega al teatro para vivir el vino de una manera diferente.

Durante 75 minutos, la sommelier Agus de Alba te invita a recorrer tres vinos y tres historias, en un encuentro para probar, aprender, conversar y, sobre todo, disfrutar.

No hace falta saber de vino. La propuesta es dejar de lado las reglas y la solemnidad para acercarnos al vino desde un lugar cercano, relajado y curioso.

Cada función es diferente: cambian los vinos, las historias y los temas, pero la idea es siempre la misma: encontrarnos alrededor del vino, copa en mano, aprender y pasarla bien.

La experiencia incluye la degustación de tres vinos argentinos, acompañados por crackers de Shiva.

Hola Vino está pensado para animarse a probar, preguntar y descubrir sin tecnicismos ni barreras.

Hola Vino es una experiencia apta para cualquier persona que quiera acercarse al mundo del vino, guiada por Agustina de Alba.

El encuentro propone un recorrido por la historia del vino argentino y por las herramientas necesarias para disfrutarlo de otra manera: qué mirar, qué oler, qué sentir en boca y cómo elegir una botella según cada ocasión .

Todo sucede en un formato distendido y cercano, pensado para animarse a probar, preguntar y descubrir sin tecnicismos ni barreras.

A los 20 años, Agustina se convirtió en la sommelier más joven en ganar el prestigioso concurso Mejor Sommelier de la Argentina, título que obtuvo en dos oportunidades, a los 20 y 24 años. Desde entonces, se consolidó como una de las principales referentes de la comunicación del vino, con una mirada independiente y autogestiva que busca acercar el vino argentino al público general con profesionalismo y profundidad, pero también con humor, curiosidad y cercanía.

Agustina de Alba se convirtió en la sommelier más joven en ganar el prestigioso concurso Mejor Sommelier de la Argentina.

En 2023, la International Wine and Spirit Competition (IWSC) de Londres la distinguió como una de las cinco comunicadoras de vino más influyentes del mundo, reconocimiento que reforzó su lugar dentro de la escena internacional.

En paralelo, su libro Hola Vino, publicado por Editorial Planeta en 2019, ya transita su quinta edición y reúne parte de su recorrido y su particular manera de transmitir el universo del vino. Durante la experiencia, los asistentes podrán conocer historias, incorporar consejos prácticos y participar de una cata guiada de tres vinos argentinos seleccionados para la ocasión.

Una noche para quienes quieren aprender más, para quienes todavía pasan demasiado tiempo frente a la góndola sin saber qué elegir o, simplemente, para quienes buscan un buen plan para brindar y descubrir algo nuevo. Hola Vino propone acercarse al vino desde otro lugar: sin solemnidad, con curiosidad y, sobre todo, con ganas de disfrutar.