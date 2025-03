Venta inesperada: una compañía argentina estrella del agrotech, a punto de cambiar de dueños

La compañía argentina estrella del agrotech, nacida en Rosario y aún comandada por su fundador, está a punto de cambiar de manos. Se trata de Bioceres, una firma que atraviesa resultados débiles en su último balance y una fuerte caída en la cotización de sus acciones, que entró en la mira del gigante de criptomonedas Tether, un cazador de oportunidades que no pudo avanzar aun en su intento de comprar Adecoagro sigue buscando presas en el campo argentino.

Involucrados en la operación aseguran que la transacción sería inminente. Todavía no hay una oferta formal pero en Bioceres ya hacen cuentas. La compañía de origen rosarino tiene un valor bursátil de casi u$s 250 millones pero quedarse con ella demandaría un monto mucho mayor. En un mal año, la biotecnológica factura u$s 450 millones. De hecho, se espera que los ingresos del ejercicio 2024/25 sean de u$s 105 millones, con una utilidad bruta de u$s 45 millones.

Aun así, la acción de Bioceres experimentó una caída libre en los últimos meses (cotiza en el Nasdaq). Pasó de costar casi u$s 12 a mediados del año pasado a poco más de u$s 4. Había alcanzado su máximo histórico en mayo de 2021, con la aprobación en China de su soja tolerante a la sequía que la llevó a cotizar u$s 15,70. Hoy sin embargo, ante los primeros rumores de venta, la acción Biox reaccionaba favorablemente.

Para Tether la operación no demandaría formalmente negociación. Ya cuenta en su cartera con casi 5% de acciones de Bioceres (que tiene unos u$s 150 millones flotando en la Bolsa) y está dispuesta a usar el capital suficiente para aumentar su participación para hacer una oferta, que sea realizable y tener una silla en la mesa de las decisiones corporativas.

El aumento de participación es una estrategia que ya utilizó Tether en el intento de ganar espacio en Adecoagro y por eso encendió las luces de alerta de Bioceres. Según fuentes del sector, la empresa agroindustrial intentaba que el gigante de cripto pagara cerca de 30% más por las acciones que pretendía para llegar a concentrar el 51% de la compañía.

"La tierra es un activo crítico y escaso que ha servido como refugio durante la incertidumbre geopolítica", señaló Tether en un comunicado cuando realizó la oferta de Adecoagro. Casi al mismo tiempo, Trucco decía que "las condiciones en la Argentina, que sigue siendo nuestro mercado principal, han demostrado ser cada vez más difíciles".

Aun así, el CEO de Bioceres aclaró en su presentación de resultados que sigue confiando en el atractivo de su cartera "de productos única y en evolución y en nuestra capacidad para ofrecer estas soluciones nosotros mismos, o a través de nuestros socios, a los agricultores de todo el mundo".

Bioceres acaba de anunciar un cambio en su estrategia para el negocio de semillas, que incluye abandonar el mejoramiento, la producción y la venta. En cambio, asociarse con "líderes de la industria que estén mejor estructurados para estas actividades" y concentrarse en la investigación y desarrollo, admitió el CEO de la compañía, Federico Trucco, cuando se conoció la alianza con el holding argentino GDM (Grupo Don Mario).