Ternium paraliza el alto horno en su planta de San Nicolás

Ternium, el holding de productoras de aceros planos del Grupo Techint, paralizó el alto horno en su planta de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

La compañía interrumpió el martes, de manera preventiva, la operación del alto horno debido a la falta de personal. "Los hornos seguirán paralizados hasta que se pueda garantizar la prestación de los servicios necesarios para la continuidad del proceso productivo ", señalaron fuentes cercanas a la empresa.

Según explicaron, la decisión busca preservar la seguridad de las personas y de los equipos frente al agravamiento del conflicto con empresas tercerizadas.

El conflicto en la planta General Savio comenzó hace poco más de diez días, con un paro de trabajadores de contratistas, sin la participación de los empleados directos de Ternium. Ante la falta de acuerdo salarial, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero, de acuerdo con la empresa, no fue acatada, lo que derivó en la necesidad de apagar el alto horno.

El parate en San Nicolás llega en un momento sensible para la compañía. "La industria del acero atraviesa un contexto global complejo, afectado por una guerra de aranceles vinculada a la competencia desleal de China. En el plano local, se suma la caída de la construcción y el aumento acelerado de importaciones de bienes finales con alto uso de acero, en un entorno que demanda reformas estructurales para ganar competitividad", indicaron fuentes de Ternium.

En ese marco, la empresa consideró que "los reclamos de los contratistas resultan desmedidos y fuera de contexto". A la vez, aseguró estar dispuesta a negociar, pero "en un ámbito de paz social, buscando soluciones sustentables y con respeto a la conciliación obligatoria".

De acuerdo con su balance, Ternium Argentina registró ventas netas por más de $ 2 billones en 2024, frente a los $ 983.500 millones de 2023. El resultado neto consolidado fue de $ 106.700 millones, cifra que incluye un resultado positivo por impuesto diferido de $ 233.200 millones. En 2023, había reportado una ganancia de $ 64.003 millones.

Del total de 1,7 millones de toneladas despachadas el último año, 1,6 millones se destinaron al mercado interno. Las exportaciones, de 90.000 toneladas, se mantuvieron estables frente a 2023: 45% se dirigió a América del Sur y Central, 47% a América del Norte y el 8% restante a Europa y otros destinos.



