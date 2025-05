Compras y esquí: Chile es uno de los destinos favoritos para las vacaciones de invierno

Chile se convirtió en uno de los destinos favoritos de los argentinos para las próximas vacaciones de invierno. El país combina la posibilidad de hacer shopping y esquiar del otro lado de la cordillera.

El principal impulso se sintió durante el Hot Sale, la feria de descuentos online que se celebró a mediados de mes y que registró un alza en los destinos internacionales. Según los datos arrojados por Despegar, Santiago de Chile fue el segundo destino internacional más demandado.

"Durante el Hot Sale, las búsquedas de paquetes para salir del país aumentaron un 220% respecto a las semanas anteriores, y Santiago de Chile se posicionó dentro del top de destinos más elegidos por los argentinos, junto a Río de Janeiro, Miami, Madrid y San Pablo", remarcó Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.

Según el especialista el mayor interés se debe, sobre todo a la situación macroeconómica. "Está impulsado por varios factores, entre ellos, las condiciones cambiarias favorables y la mayor disponibilidad de dólares, que configuran un momento especialmente atractivo para quienes están planificando una escapada internacional en los próximos meses", remarcó Festa.

Hay que tener en cuenta, además, que el dólar sigue un comportamiento estable, lo que ayuda a tomar una decisión de compra. "La estabilidad del dólar es el principal aliado para que la compra de viajes no se interrumpa. Lo prueba la historia, la gente interrumpe la compra cuando el dólar pega un salto y luego no sabe cuánto le puede salir su viaje", agregó Pablo Aperio, director de la agencia de viajes Travel Services.

Valle Nevado en Chile

Chile es un destino ideal para realizar compras, gracias a su amplia oferta de shoppings y outlets con marcas internacionales que no están en la Argentina y a precios muy competitivos. "Además, durante la temporada invernal, suma el atractivo del esquí, con centros cercanos a la ciudad como Valle Nevado, La Parva y El Colorado, que se encuentran entre los más importantes de la región", remarcó Festa.

En ese sentido, Ricardo Margulis Gerente General de Valle Nevado, a solo 60 kilómetros de la capital, contó que "Las reservas de argentinos ya rompieron con todas los pronósticos para este año". El empresario dijo: "teníamos previsto un 4% de contrataciones de parte de los argentinos y ya vamos un 9% creemos que vamos a estar cerca del 12 ó 15%" graficó.

Para Margulis la cercanía con Santiago de Chile es clave. "La mayoría de nuestros clientes son de Buenos Aires. Es muy fácil acceder porque estamos a solo una hora y media de La Capital", agregó.

"Nuestros huéspedes se quedan entre cinco o siete noches en el complejo y extiende sus vacaciones dos días más para ir a hacer compras. Se inclinan por tecnología y ropa que la diferencia de precios es muy grande", agregó.

Valle Nevado ofrece la posibilidad de alojarse en la montaña con acceso a las pistas y media pensión incluida. "Es una especie de all inclusive de la nieve, por eso atrae a los argentinos", finalizó.

Los precios

El principal atractivo de Chile es la cercanía. Los vuelos más económicos para las vacaciones de invierno arrancan en $ 400.000 ida y vuelta solo con una valija de mano pero sin escala. A eso hay que sumarle un transfer o el alquiler de un auto para acceder a la montaña.

Ahora bien, muchos optan por ir con todo el paquete resuelto. En esos casos un combo que incluye shopping, hotel, traslados y pases para Valle Nevado con vuelos de ida y regreso cuesta $ 1.600.000 por 10 días.

En la montaña "se puede conseguir pases diarios desde los u$s 15 si se compran en fechas determinadas, con promoción y a través de la página web. Esos valores en los centros de Argentina no bajan de los u$s 100" concluyó Margulis.