El surrealismo, un movimiento favorito del mercado actual

En los últimos años, hay un interés muy especial por el surrealismo, movimiento que duró unas dos décadas. Fue creado por el poeta André Breton, en París, en 1924 e influyó en escritores, cineastas, como Luis Buñuel, y pintores, como Magritte, Miró, Dalí, Masson, Ernst, Tanguy, Remedios Varo y Leonora Carrington, entre otros.

El surrealismo buscaba exponer el inconsciente al subconsciente y expresarse a través de ello. Era más fácil hacerlo en el dibujo que en la pintura.

En los últimos años, se hicieron subastas con solamente obras de ellos en forma independiente. Actualmente, hasta el 4 de febrero, hay una magnífica exposición de Joan Miró (1893-1983) en el Gran Palais de París, que es el más cotizado de los pintores de este movimiento. Se estima que realizó 2000 pinturas en su vida y la fundación del catalán atesora 217 pinturas y 178 esculturas. Cincuenta de ellas estuvieron en exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. También, tiene unos 8000 dibujos y la obra completa de sus miles de grabados, generalmente, realizados con su galerista, Maeght, en París.

El año pasado, se vendieron dos de sus obras en subastas que superaron todas las expectativas. Una, en u$s 22,6 millones, en noviembre pasado, en Phillips de Nueva York. Y otra, en u$s 21,6 millones. Su mayor venta fue hace seis años, en u$s 36,7 millones, y ya son siete las obras de Miró que superan los u$s 20 millones. Su cotización es estable, ya que, en 20 años, solamente subió de precio un 8%. Unas 22 pinturas se ofrecen cada año y, también, 13 esculturas aparecen en subastas. Los mercados estadounidense, europeo y japonés demandan sus obras. Pero aún los chinos no han comprado sus obras, Ahí será cuando crezca su precio.

El más mediático de estos artistas fue el inigualable Salvador Dalí (1904-1989). Se estiman en 1000 los óleos realizados por él y cerca de 300 son las que atesora la Fundación y Museo Dalí. Son 13 las pinturas que se ofrecen cada año y 50 de ellas han superado el u$s 1 millón. Hace siete años, apareció una joya de pequeños 25 x 33 centímetros, "Retrato de Paul Éluard". Multiplicó por cuatro su estimación y se vendió en u$s 21,7 millones. Su cotización es pareja con Miró y, también, sus precios son estables, sin grandes subas.

En mi opinión, la gran figura actual del movimiento es el belga René Magritte (1898-1967). De él, dijimos hace cuatro años en esta columna que veíamos un futuro optimista y no nos equivocamos, como solemos hacerlo. Una de sus pinturas de la serie "El imperio de las luces" valía, en 1996, u$s 3,5 millones. Luego, en 2002, ya costaba u$s 12,6 millones. Y, hace un año, otra se vendió en u$s 20,5 millones, pese a su tamaño pequeño, de 50x60 cm. En mi opinión, la más bella de todas. Podemos verla en la Peggy Guggenheim Collection, de Venecia.

El año pasado, se estableció un nuevo récord por su obra "El príncipe del placer", que estaba basado en su mecenas británico, Edward James. Había sido vendida en 1974, en u$s 74.000 (u$s 395.000 de hoy). Se vendió en u$s27 millones. Buena inversión, ya que multiplicó su valor en moneda constante en 68 veces. Públicamente, se vendieron 30 de sus obras en más de u$s 5 millones. Se ofrecen a la venta unas 15 pinturas por año y su cotización subió un 180% en 20 años.

De los artistas argentinos surrealistas, se destacan Roberto Aizenberg (1928-1996), de quien se vendieron tres obras en más de u$s 100.000; los primeros trabajos de Antonio Berni (1905-1981), realizados en París, en 1928, vendidos en cerca de u$s 90.000; y, finalmente, los de Juan Batlle Planas (1911-1966), dos de las más grandes, vendidas en u$s 70.000 y una, vendida el año pasado, en u$s 30.000. Fríos y bajos precios que denotan el escaso valor que tiene en nuestro mercado.