La cotización del dólar este lunes, 10 de noviembre de 2025 llegó a 3751.22 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,83%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.68%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un par de días en los que se registraron aumentos, aunque estos fueron superados por las caídas. En general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado cambiario.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.11%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.09%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375.122 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 750.244 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.875.610 pesos colombianos.