El grupo Vila-Manzano, cerca de una oferta por C5N y las radios de Indalo

El grupo Vila-Manzano quiere quedarse con los medios de Indalo. El holding, titular del canal América, la señal de noticias A24 y la radio La Red, firmó con OP, la sociedad que comparten Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, un acuerdo de entendimiento por el cual realizará un due dilligence sobre las empresas, para -al cabo de un plazo, inicialmente, estimado en 45 días- definir si realizará, o no, una oferta por esos activos.

El interés es, específicamente, sobre el canal de noticias C5N y las radios (La 10 y las FM Mega, Pop, Vale y TKM). Excluye los demás medios de comunicación que son propiedad de Indalo (los diarios Ámbito Financiero y El Patagónico, el portal Minutouno y las productoras Ideas del Sur y Pensado Para Televisión, entre otros).

Fuentes de Ceibo, el florido nombre con el que Rosner y Dellatorre intentaron alejar cualquier tufillo residual a Indalo, relativizaron la operación, publicada ayer en el sitio La Política Online. Pero, consultadas por este diario, voces al tanto del acuerdo, del que se venía hablando en los días previos, confirmaron la firma, puesta el día miércoles.

El 27 de diciembre, Ceibo solicitó a la Justicia Comercial la apertura de los concursos preventivos de las 11 sociedades a través de las cuales se administran los medios de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En aquel momento, allegados a Rosner y el ex abogado de la City Dellatorre -apoderado o patrocinante, según el caso, de esas presentaciones- calcularon deudas que, en conjunto, superan los u$s 100 millones.

El último ejercicio con información contable disponible presentada a la Justicia en el que todas las empresas de medios de Indalo/Ceibo coinciden es 2015. Según esos balances, durante ese año, el último de Cristina Fernández en la Casa Rosada y de Daniel Scioli, en la gobernación bonaerense, Telepiu (C5N) facturó $ 324,4 millones y ganó $ 2,9 millones. Había perdido $ 31,2 millones en 2014 y habría retornado al rojo a partir de 2016. Por su parte, Votionis (Radio 10 y FM Mega) recaudó $ 90 millones y perdió $ 8,9 millones. DH Com (FM Pop) vendió por $ 91 millones, con un resultado negativo de $ 8 millones. Radio Productora 2000 (FM Vale), en el balance cerrado el 31 de mayo de 2016, facturó $ 31,13 millones y perdió $ 3,7 millones. En tanto, Imagen Radial (TKM) embolsó, al año fiscal finalizado en agosto de 2016, $ 13,39 millones, con un resultado final en rojo de $ 339.415.

Estas sociedades, además, declaran enfrentar juicios por reclamos que, entre demandas laborales, comerciales y civiles, rondan los $ 130 millones (más intereses y costas). Y reconocen deudas fiscales y previsionales por, al menos, unos $ 150 millones. De hecho, la "deliberada negativa" del Gobierno de permitirles acceder a planes especiales de refinanciación está consignada como una de las causas de la "asfixia financiera" (sic) forzó a las compañías a solicitar los concursos preventivos. En septiembre, además, se interrumpió la asistencia que recibían de otras empresas del grupo Indalo, según se alegó ante la Justicia.

"El acuerdo, en principio, es para hacer una auditoría y ver con qué nos encontramos. Los activos nos interesan, siempre y cuando, sea un negocio viable. No queremos entrar en algo de los que nos costará muchísimo salir", explicaron desde Palermo. A partir de ese due dilligence, América inyectaría capital para poner al día sueldos y demás deudas que arrastran C5N y las radios, monto que se descontaría del precio final de la transacción y para el cual, también, a América le sería necesario recurrir a financiamiento. "Sería muy difícil cubrir una transacción así sólo con equity", indicó la fuente.

Otra complejidad a resolver será la legal. Por ejemplo, la presidencia de los medios, todavía, es ocupada por De Sousa y la vicepresidencia, por su mano derecha, Mariano Frutos. En lo formal, los activos, aún, pertenecen a López y De Sousa: Julián Ercolini -juez que investiga la evasión impositiva de Oil Combustibles, por la que la AFIP reclama $ 17.000 millones-no autorizó la transferencia de los activos de Indalo, que los empresarios patagónicos -actualmente, encarcelados preventivamente- pactaron con Rosner y Dellatorre a mediados de octubre. Ercolini y la AFIP, principal acreedor de Oil, descreen de la venta. Ercolini, incluso, ordenó investigar si no fue una maniobra fraudulenta.

"Para nosotros, es una oportunidad de crecimiento", señalaron cerca de Vila, sobre el interés surgido en los medios, que fueron ofrecidos por Rosner.

América es el tercer canal de aire más visto en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): 2,8 puntos promedio este mes, según Ibope. Por su parte, también de acuerdo con los datos de Ibope, A24 cerró 2017 como la tercera señal de noticias más vista, con 1,3 punto en diciembre. TN tuvo 2,36 y C5N, 1,64. Entre las radios, La Red registró 13,7 puntos. Con 15,3 puntos, Radio 10 fue segunda, detrás de Mitre (43,6), del Grupo Clarín. Entre las FM, Mega tuvo 6,3 puntos y Vale, 6,1.

Consultados, en Ceibo, respondieron que no harán declaraciones ya que, alegaron, no existe una operación en firme. "Falta mucho por hablar para que esté cerrado", relativizaron. No obstante, reconocieron la existencia del interés de América por los activos. Pero aclararon que los concursos de las empresas estarían abiertos, recién, en febrero, una vez que se reanude la feria judicial.