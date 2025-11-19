En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5064 (Llanto) y las letras son: P Q V V.

 1°5064 11°1199 
 0015  12°5110
 3°3602  13°2355 
 9673  14°2206 
 4834  15°1684 
 6°3967  16°4708
 6181  17°4234 
 5738  18°2515 
 5024  19°7148 
 10°5462  20°7966 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 2290 - El Miedo.

 1°2290 11°9135 
 4749   12°4781
 3°6509  13°8766 
 4874  14°4479 
 1647  15°0191 
 6°2044  16°8750
 9997  17°3075 
 5360  18°2555 
 8159  19°4399 
 10°9303  20°4960 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando lo que se evita o se reprime en la conciencia.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer y confrontar lo que se teme, se puede encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal.