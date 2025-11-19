Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5064 (Llanto) y las letras son: P Q V V.

1° 5064 11° 1199 2° 0015 12° 5110 3° 3602 13° 2355 4° 9673 14° 2206 5° 4834 15° 1684 6° 3967 16° 4708 7° 6181 17° 4234 8° 5738 18° 2515 9° 5024 19° 7148 10° 5462 20° 7966

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 2290 - El Miedo.

1° 2290 11° 9135 2° 4749 12° 4781 3° 6509 13° 8766 4° 4874 14° 4479 5° 1647 15° 0191 6° 2044 16° 8750 7° 9997 17° 3075 8° 5360 18° 2555 9° 8159 19° 4399 10° 9303 20° 4960

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando lo que se evita o se reprime en la conciencia.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer y confrontar lo que se teme, se puede encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento personal.