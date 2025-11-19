¿Qué decisiones podemos tomar hoy para que nuestros pesos y nuestros dólares dejen de estar quietos y empiecen a generar rendimiento? En este episodio hablamos con Darío Zabuski, experto en inversiones de ICBC, para entender cuáles son las opciones más accesibles y seguras para el dinero que usamos todos los días.

Exploramos alternativas simples para invertir en pesos desde el home banking o la app, cuales son los fondos de inversión que ofrece ICBC, y qué riesgo s corremos cuando dejamos los dólares guardados sin producir intereses