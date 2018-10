El Cronista premió a los mejores directivos de comunicación y marketing de 2018

Este jueves, se llevó adelante una entrega de premios a profesionales del Marketing y la Comunicación que se destacaron por su labor en 2018, en el marco de la séptima edición del Marketing & Communications Summit, organizado por El Cronista, Revista Apertura e Information Technology en la Sala Ceibo de La Rural.

Se entregaron distinciones en siete categorías: mejor Chief Marketing Officer (CMO) de servicio, mejor CMO de producto, CMO del año, mejor Chief Communication Officer (CCO) relación con los medios, mejor CCO relacionamiento con el gobierno, mejor CCO estrategia de sustentabilidad y CCO del año.

Pablo Cattoni, CCO del año

Pablo Sánchez Liste; director de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L'Oréal Argentina; y Pablo Cattoni, director de Asuntos Corporativos de Dow Región Sur América Latina; fueron los CMO y CCO, respectivamente, de 2018.

Pablo Sánchez, mejor CMO del año

Sánchez Liste persigue, en sus palabras, la misión de transformar a L'Oréal Argentina en una empresa "relevante, sustentable, digital y cercana"; mientras que Cattoni tiene a su cargo el fortalecimiento constante de las relaciones con los diferentes públicos de interés de Dow en la región.

Pablo Armagni, mejor CCO relación con los medios

Iván Ferrando, que trabaja en La Caja desde hace más de tres años y es director de Marketing y Comunicación Externa en la firma, además de Head of Marketing & Communications for Americas & Southern Europe, fue el mejor CMO de servicio este año. "Sobresalir en el mundo de los seguros, que se caracteriza por su monotonía, es un desafío. Tenemos como reto simplificar la industria", aseguró.

Iván Ferrando, de La Caja, mejor CMO de servicio

Asimismo, el reconocimiento al mejor CMO de producto se lo llevó Marcelo Romeo, gerente de Marketing, Comunicaciones y Prensa de Grupo Newsan, cuya misión en 2018 es "crear valor agregado para las marcas de la empresa". "Ser reconocido por pares es una gran alegría y participar en la construcción de marcas es gratificante", sostuvo.

Mejor CMO de producto se lo llevó Marcelo Romeo

Por su parte, Pablo Armagni, quien se quedó con la distinción al mejor CCO relación con los medios, es director de Comunicación e Imagen de Telefónica Argentina desde 2016. Se desempeña en la firma hace 15 años y tiene como propósito "definir la estrategia de comunicación institucional y comercial de la compañía en el país". "Hago lo que me gusta, con quien me gusta y donde me gusta, y trato de contribuir al armado de una sociedad más justa, desde el rol que me toca", afirmó.

Pablo Querol, en tanto, fue designado mejor CCO relacionamiento con el gobierno. Querol es vicepresidente de Legales y Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes (AB InBev). Hace cuatro años forma parte de la compañía y su rol es dar a conocer la importancia de la industria agrocervecera como motor de crecimiento para la Argentina. Es responsable, también, por la agenda gubernamental e institucional de la empresa, y lidera la plataforma de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa de la misma.

Pablo Querol, mejor CCO relacionamiento con el gobierno

Asimismo, Christian Silveri se quedó con el premio CCO mejor estrategia de sustentabilidad. Silveri es gerente regional de Asuntos Corporativos de Natura en Argentina y se unió a la firma hace cinco años. Hoy, lidera el proceso de construcción de reputación de Natura en los principales influenciadores de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México.

Christian Silveri, CCO mejor estrategia de sustentabilidad

Los ganadores surgieron a raíz de una encuesta efectuada por la consultora CIO research. Las postulaciones fueron realizadas por los mismos participantes que eligieron a sus pares; además de periodistas, líderes de opinión, consultores, académicos, y legisladores y organismos de la sociedad civil en el caso de las nominaciones relativas a CCO; quienes también formaron parte de la votación.

En cuanto al proceso metodológico empleado, desde CIO research explicaron que el mismo implicó dos etapas. "La primera instancia se trató de un trabajo exploratorio, donde abiertamente se consultó a directores de comunicación cuáles son, en su opinión, los factores de éxito en la actividad, mientras que el segundo paso constó de entrevistas en profundidad a actores que integran el universo", detallaron. A partir de estas dos fases, se construyeron luego parámetros que definieron el relevamiento.

De igual modo, el encuentro también reunió a líderes del sector, que abordaron en distintos paneles temáticas relacionadas al marketing, la comunicación y el periodismo, tales como los desafíos que enfrentan los medios en la actualidad, la relevancia de los nuevos canales de información (como las redes sociales), el comportamiento cambiante de los consumidores y la toma de decisiones estratégicas que agregan valor a la gestión dentro del área.