Todos los meses llegan cientos de familias a Añelo, la “capital” de Vaca Muerta. Es la ciudad más cercana a los yacimientos de petróleo y gas de mega petroleras como YPF, PAE, Vista o Tecpetrol. Cuando se le pregunta a Fernando Banderet, intendente de Añelo, qué consejo le diría a las personas interesadas en buscar trabajo, contesta: “Que no venga la familia completa, porque se vende como que esto es un boom de trabajo y acá la realidad es otra”. La economía sectorial se mueve a dos velocidades. Todos los días hay una nueva noticia de una fábrica que cierra sus puertas, afectada por la caída del consumo y la apertura de importaciones. Del otro lado, en energía y minería se observan récords de producción y de exportaciones. Sólo dos proyectos anunciados la semana pasada en GNL y cobre implicarán inversiones por casi u$s 50.000 millones. Pero la realidad del empleo es otra.