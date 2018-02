Bioceres posterga su salida a Wall Street por un mes por la volatilidad en el mercado

La firma de biotecnología Bioceres pospuso su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) por al menos un mes luego de que la volatilidad que sacudió los mercados globales esta semana redujera la demanda de sus acciones.

Según Bloomberg, el desmayo del mercado bursátil que el lunes anuló cerca de u$s 1,25 billones de acciones estadounidenses hizo que los inversores no quisieran pagar el precio de u$s 10 a u$s 12 por acción. La compañía tenía como objetivo vender el equivalente a 11,8 millones de acciones en Buenos Aires y Nueva York.

La decisión de Bioceres es el último golpe al mercado accionario local en las últimas semanas después de que el operador del aeropuerto Corporación América Aeropuertos SA y la generadora Central Puerto SA pusieran precio a sus IPOs por debajo del rango previsto. Media docena de otras emisoras argentinas, incluido Molino Canuelas y Genneia, también adelantaron que están buscando vender acciones en el extranjero este año.

Bioceres considerará intentar la venta de acciones nuevamente una vez que el índice de volatilidad de Cboe, una medida de los precios conocidos como VIX, se estabilice por debajo de 15. El indicador se disparó a valores mayores a 50 esta semana, un nivel no visto desde 2015.

La firma local también tendrá que esperar hasta que reporte los resultados trimestrales a fines de este mes o principios de marzo, por lo que puede presentar a los potenciales inversionistas datos financieros actualizados. La compañía continuará con una capitalización de los accionistas Monsanto Co., BAF Capital Ltd. y RASA Holding, que tenía acuerdos para ejercer opciones sobre acciones que podrían permitir a la compañía recaudar entre $ 60 y $ 70 millones.

Bioceres no es el único emisor de mercados emergentes que sufre la volatilidad del mercado. El fabricante farmacéutico brasileño Blau Farmaceutica SA y el operador turco de King Kong TFI TAB Gida Yatirimlari AS también mencionaron las condiciones del mercado al posponer los planes de salida a bolsa esta semana.

La empresa rosarina vende fertilizantes y protección de cultivos y desarrolla semillas genéticamente modificadas, incluida una que contiene un gen que permite que la soja y el trigo soporten condiciones de sequía.