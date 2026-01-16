La cotización deldólar este viernes, 16 de enero de 2026 llegó a 3689.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,08%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un par de días en los que se registraron aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos incrementos, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.68%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.84%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible apreciación de la moneda en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368.947 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 737.894 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.842.235 pesos colombianos.