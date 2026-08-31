La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este lunes

Te topas con una lectura que te entusiasma y te brinda un aprendizaje nuevo, o te descubre un lugar que te apetece visitar. Ahora se te presenta la oportunidad de hacerlo; no la dejes escapar, aunque suponga un esfuerzo económico o recortar en un capricho que ahora no es tan imprescindible. Te hará muy feliz.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo irradiará confianza y atraerá gestos sinceros; una charla espontánea puede encender chispas con Sagitario, el signo más afín en esta jornada.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, la suerte en el trabajo te sonríe si sigues esa lectura que te entusiasma y te brinda un aprendizaje nuevo: se abre una oportunidad; aprovéchala, aunque suponga un pequeño esfuerzo económico o recortar un capricho. Te hará muy feliz y potenciará tu crecimiento profesional.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con dieta equilibrada, ejercicio regular, buena hidratación, sueño suficiente y chequeos periódicos, gestionando el estrés.

Consejos de hoy para Leo

Lee 10 minutos y aplica una idea. Recorta un capricho y ahorra para la experiencia. Pon fecha hoy y da el primer paso.

En tiempos cambiantes, el horóscopo diario ofrece un vistazo a tendencias personales y a lo que podría deparar el destino, una lectura breve que invita a seguirla cada mañana.