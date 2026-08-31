La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Tauro este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este lunes

Te preocupa que los demás no entiendan lo que sientes y por eso te lo guardas. Sin embargo, esa no es la mejor salida; considera que hablar con franqueza es una vía más adecuada para no herir a nadie. Procura explicarte y pide que respeten tus decisiones y actos.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro brillará en el amor con calma y seguridad; un gesto sincero puede acercar corazones. La compatibilidad del día es alta con Cáncer, ideal para crear conexión afectiva.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este lunes?

Tauro, tu suerte en el trabajo mejora cuando hablas con franqueza: explica lo que sientes, pide respeto por tus decisiones y se abrirán oportunidades y alianzas favorables.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud manteniendo rutinas estables: dieta equilibrada, hidratación, ejercicio moderado y buen descanso, evitando excesos y gestionando el estrés con actividades tranquilas.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Tauro

Di cómo te sientes con claridad. Explica tus decisiones con calma. Pide que respeten tus límites y actos.

En tiempos cambiantes, el horóscopo diario ofrece un vistazo a tendencias personales y a lo que podría deparar el destino, una lectura breve que invita a seguirla cada mañana.