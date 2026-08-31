Este lunes, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este lunes

Es probable que un superior te entregue un reporte donde revise algún aspecto de tu desempeño. Si hay puntos que no obtienen una valoración favorable, no te lo tomes a mal: considéralo una oportunidad para mejorar. Mantén una actitud abierta y receptiva.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra tendrá un día favorable en el amor: la empatía y el encanto atraerán oportunidades sinceras. Hoy su mejor compatibilidad es con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, tu suerte laboral se expresa en el aprendizaje: un superior podría entregarte un reporte de desempeño. Si hay puntos desfavorables, tómalo como oportunidad de mejora y mantén una actitud abierta y receptiva.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud manteniendo el equilibrio: alimentación variada y ligera, buena hidratación, ejercicio suave como yoga o caminatas y descanso regular; evita excesos y prioriza momentos de calma para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Agradece los comentarios y escucha con calma. Elige un punto a mejorar hoy. Mantén actitud abierta y toma notas.

En tiempos cambiantes, el horóscopo diario ofrece un vistazo a tendencias personales y a lo que podría deparar el destino, una lectura breve que invita a seguirla cada mañana.