Banxico anunció el proceso de retiro de circulación de un billete de 100 pesos mexicanos con más de 20 años de antigüedad.

Durante el cierre de mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.29, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.16% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió un 0.15%, mientras que en el último año registró una variación del -5.82%, lo que sugiere una leve mejora reciente pero un balance anual negativo.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

tras un inicio al alza, encadenó tres caídas, luego alternó retrocesos y rebotes y cerró con un repunte; el balance neto de 10 días es negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense es del 2.38%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.33%.

La tendencia de la cotización del Dólar canadiense hoy se ha mostrado positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que su valor ha aumentado en relación con los días pasados. Este crecimiento sostenido sugiere que la moneda está ganando fuerza frente a otras divisas.

Además, el análisis revela que este aumento podría estar relacionado con factores económicos favorables, como un incremento en los precios de las materias primas o una mejora en las condiciones del mercado laboral en Canadá.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.