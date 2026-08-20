El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

Durante el cierre de mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.8, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.25% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.86 pesos y un mínimo de 19.78 pesos.

En la última semana, el euro avanzó un 0.69%, pero en el último año acumula una variación del -7.50%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro cayó de forma sostenida al inicio y repuntó al final; aun así, cerró el periodo con saldo negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.88%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.55%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este aumento en el valor se ha mantenido constante, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado.

El análisis de la tendencia sugiere que factores económicos favorables han contribuido a esta apreciación, lo que puede influir en la confianza de los inversores y en las transacciones comerciales futuras.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.