La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la fecha del próximo cierre masivo de bancos en México. En esta ocasión, la suspensión de atención al cliente se extenderá durante tres días consecutivos, por lo que resulta clave prestar atención. Según la CNBV, este cierre no debe generar preocupación entre los usuarios del sistema bancario, ya que no responde a una situación negativa. La interrupción de actividades se debe a la coincidencia del feriado con el fin de semana, por lo que no está relacionada con crisis ni problemas en las instituciones. Para evitar contratiempos y problemas con el manejo de dinero, es importante conocer los detalles de esta medida. El calendario de la CNBV indica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante tres días debido a la coincidencia del feriado del viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo, con el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Durante este periodo: Ante este cierre, se sugiere a los clientes anticipar sus trámites y operaciones bancarias para evitar inconvenientes. No obstante, los cajeros automáticos continuarán funcionando con normalidad, por lo que será posible retirar efectivo sin problemas. Cabe destacar que Banco Azteca suele operar los 365 días del año, por lo que no participa en este tipo de cierres. Sin embargo, las transferencias hacia otros bancos podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil. Además del cierre de mayo, la CNBV contempla otras suspensiones a lo largo del año en las siguientes fechas: Es importante destacar que estos cierres forman parte del calendario oficial del sistema financiero y responden a días festivos establecidos.