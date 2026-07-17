BlackRock considera que México mantiene los fundamentales necesarios para seguir atrayendo inversión, pese al deterioro de la perspectiva de la calificación soberana por parte de S&P Global Ratings y a la falta de un acuerdo para extender el T-MEC este año.

La mayor administradora de activos del mundo señaló que la economía mexicana conserva fortalezas estructurales, entre ellas una política fiscal prudente, la integración con EE.UU. y un entorno político que ha evitado confrontaciones con su principal socio comercial.

“No tenemos que ser negativos al respecto”, dijo José Luis Ortega, director de Inversiones en Deuda y Multiactivos de BlackRock México, durante la presentación de la “Perspectiva Global de Medio Año 2026, Escasez vs. abundancia”.

La postura de la empresa estadounidense llega después de que S&P rebajara la perspectiva de la deuda soberana de México a negativa, y tras la rebaja en la nota por parte de Moody’s a “Baa3″ desde “Baa2″ dejando al país a un escalón de perder el grado de inversión.

T-MEC puede esperar

Para BlackRock, el hecho de que México y Canadá no hayan alcanzado este año un acuerdo con EE.UU. para extender la vigencia del T-MEC no modifica la tesis de inversión de largo plazo.

Ortega dijo que la oportunidad podría retomarse durante la revisión prevista para 2027 o incluso más adelante, una vez que cambie el entorno político en EE.UU tras el término de la administración de Donald Trump.

“El que hayamos perdido la oportunidad de hacerlo este año no quita la posibilidad de que en la revisión de 2027 se haga por otros 16 años, o incluso después”, afirmó.

Sergio Méndez, director general de BlackRock México, añadió que aplazar una negociación de largo plazo incluso podría resultar conveniente ante la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y las cadenas globales de producción.

“Con tanto cambio, quizá no sea tan malo firmar algo de tan largo plazo. Puedes negociar un muy buen acuerdo hoy y que pasado mañana el cambio tecnológico exija condiciones distintas”, dijo.

Inversión de extranjeros se mantiene

Aunque reconocieron que una renovación anticipada del tratado habría dado mayor certidumbre a los inversionistas, los directivos aseguraron que el flujo de capital hacia México no se ha detenido.

Según BlackRock, los proyectos relacionados con centros de datos, infraestructura logística —como puertos y ferrocarriles— y el sector eléctrico continúan atrayendo inversionistas internacionales.

La firma considera que la integración económica de Norteamérica sigue siendo uno de los principales activos del país.

“La relación está tremendamente interconectada. Deshacerla es muy complejo y a nadie le conviene”, dijo Ortega.

Prudencia fiscal reduce riesgos

BlackRock también minimizó el riesgo de una salida abrupta de capitales tras el deterioro de la perspectiva crediticia del país. La administradora destacó que la Secretaría de Hacienda ha mantenido una estrategia fiscal responsable para contener el crecimiento de la deuda pública, al tiempo que el mercado local cuenta hoy con una base más sólida de inversionistas nacionales.

La participación de extranjeros en el mercado de bonos gubernamentales ha disminuido desde niveles cercanos al 30% antes de la pandemia a menos del 12% en la actualidad, de acuerdo con datos de Banxico, espacio que ha sido ocupado principalmente por las Afores, lo que, de acuerdo con Ortega, reduce la vulnerabilidad del mercado frente a episodios de volatilidad externa.

Para BlackRock, tanto la reducción de la participación de los inversionistas extranjeros como la baja en la nota soberana no son de “preocupación”.

“Ni es tanto lo que tienen ya hoy día los extranjeros, ni hay una regla como para que en un momento todos tengan que salir y estén alineados como para pensar que eso pudiera ser un shock para el mercado mexicano”, explicó el director de Inversiones en Deuda y Multiactivos de la firma.