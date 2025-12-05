Netflix anuncia la compra de Warner Bros. Discovery por 75.000 millones de dólares, en una operación que transforma el panorama del entretenimiento global y marca un hito para la industria del streaming.

Netflix anunció que comprará Warner Bros., incluyendo sus estudios cinematográficos y su negocio de streaming, en una operación valorada en USD $72.000 millones (alrededor de 61.818 millones de euros). Este acuerdo marca el cambio más importante en la historia reciente del streaming y redefine el monopolio del contenido en Hollywood.

El acuerdo, anunciado a través de redes sociales, solo se cerrará si antes se separan las divisiones de televisión de Warner Bros. Discovery (WBD), como CNN, TNT o Discovery, dejando los canales de cable fuera del nuevo grupo liderado por el gigante del streaming.

La plataforma amplía su catálogo con franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC tras el acuerdo.

La historia de Warner Bros. Discovery y el camino que llevó a su venta

Warner Bros. Discovery nació en 2022 tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery Inc., una operación que buscó unir el legado cinematográfico de Warner Bros con los canales de entretenimiento y factual de Discovery.

La nueva compañía heredó una biblioteca histórica de cine y televisión, junto con marcas globales como HBO, DC, Cartoon Network, Discovery Channel y TNT. Pese a ese peso cultural, la empresa arrastró una deuda elevada desde su creación, lo que condicionó cada decisión estratégica y aceleró posteriores procesos de desinversión.

La venta anunciada hoy es el desenlace de dos años de intentos por parte de WBD de encontrar una estructura económica viable. A lo largo de 2024 y 2025, la compañía inició recortes, fusionó servicios, canceló producciones y buscó compradores para parte de sus activos.

Ese contexto abrió la puerta a una serie de negociaciones en Hollywood que marcaron el rumbo de la industria. Entre ellas destacó el interés de Paramount Global y Skydance Media, que mantuvieron conversaciones avanzadas para adquirir Warner Bros como una forma de reforzar su presencia en el mercado del streaming y en el negocio cinematográfico.

Según diversas informaciones del sector, la propuesta de Paramount y Skydance contemplaba integrar los estudios y potenciar alianzas en contenido premium. Sin embargo, las ofertas no lograron superar los obstáculos financieros y regulatorios que presentaba una operación de esa magnitud. Con la situación deteriorándose y sin una alternativa sólida, WBD terminó aceptando la propuesta de Netflix, que llegó con mayor capacidad de financiación y una estrategia clara para absorber el estudio.

La compra supone el final de un ciclo para Warner Bros. Discovery, que pasa de ser una de las mayores compañías de entretenimiento independientes a convertirse en parte del gigante del streaming. Para Hollywood, es un cambio que reescribe décadas de historia y redefine quiénes dirigirán las franquicias más influyentes del cine y la televisión.

Qué implica este acuerdo para Netflix y Warner Bros.

La operación convierte a la empresa liderada por Reed Hastings en un titán del entretenimiento con acceso exclusivo a franquicias icónicas, como Harry Potter, Game of Thrones, producciones de DC Comics y todo el catálogo de HBO.

Según la nota de prensa publicada por Netflix, “al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros con nuestros títulos que definen la cultura… podremos hacerlo aún mejor”. Esta fusión le da al servicio un músculo de producción (cine, series, streaming y videojuegos) que pocos competidores podrían igualar.

Para WBD, la venta supone desprenderse de una estructura antigua de televisión por cable y apostar por una nueva división centrada en estudios y streaming, con el compromiso de mantener la operación cinematográfica abierta al público.

Qué cambios podrían venir para el sector audiovisual

Con este movimiento, el panorama global de medios sufre una reconfiguración profunda. La unión de dos gigantes concentra en una sola empresa una biblioteca y un poder creativo enormes. Esto afecta la competencia con otros grandes como Paramount, Comcast o Disney.

Se intuye que el acuerdo podría beneficiar a los usuarios. Lla reciente estrategia de mercado sugiere que Netflix y WBD buscarán ofrecer contenidos juntos, con descuentos y paquetes combinados, lo que reduciría el coste global de suscripciones.

Por otro lado, reguladores de Estados Unidos y Europa ya han advertido que revisarán el acuerdo para evitar un monopolio del entretenimiento. Si no obtiene luz verde, la operación podría trabarse.

El acuerdo incluye los estudios de Burbank, símbolo histórico de Hollywood y núcleo de grandes producciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben esperar los suscriptores y el público

Para los usuarios, la compra significa que títulos emblemáticos de Warner Bros y HBO Max podrían llegar a Netflix en un futuro, lo que ampliará considerablemente su catálogo. Series, películas y producciones de alto calibre estarían disponibles en una sola plataforma.

Netflix dejó claro que respetará los compromisos cinematográficos de Warner: seguirá produciendo estrenos en salas, lo que sugiere que la transición no eliminará el modelo tradicional de distribución.

La operación también podría acelerar nuevos proyectos: con más capacidad de producción, Netflix tendría margen para lanzar películas, series y proyectos multimedia con mayor frecuencia.