Se incrementarán más de 4,800 habitaciones adicionales a las 30,000 con las que ya cuenta el grupo hotelero en México y República Dominicana. Se trata de 34 hoteles que están en diferentes etapas de desarrollo, según lo anunciado en su Día Posadas.

Javier Barrera, Vicepresidente de Estrategia y Capital Humano, también señaló al 2025 como un año donde se cosecharon frutos de las decisiones difíciles durante la pandemia, pues están por cumplir su meta de incrementar sus ingresos en 9% y llegar al EBITDA de casi un 29%.

Javier Barrera, VP de Estrategia y Capital Humano; Alejandra Carrandi, directora de Mercadotecnia, y Enrique Calderón, VP de Operaciones de Grupo Posadas

La inversión de MXN $15,000 millones, como suele hacerlo Grupo Posadas, es de terceros, pues la compañía se dedica casi exclusivamente a operar los inmuebles de otros.

Entre los hoteles más llamativos que están en desarrollo se encuentra el Grand Fiesta Americana Riviera Cancún (cerca del aeropuerto), Live Aqua Centro Histórico (en una expropiedad de Banamex), Fiesta Americana Collection Mazatlán (que incluye residencias) y el Fiesta Inn Mérida Altabrisa.

Aprovecharán la Copa del Mundo

Con esta inversión, señaló el directivo, Grupo Posadas confirma su “visión de crecimiento con propósito, un portafolio fortalecido y la convicción de consolidarse como la cara del servicio mexicano ante el mundo”, especialmente con ocasión de la Copa Mundial.

Lo que vemos en el mundial es como si tuviéramos cuatro Fórmula Uno en el mismo mes en tres ciudades. Enrique Calderón, VP de Operaciones de Grupo Posadas

“En el mes de junio solamente vamos a crecer un 20% en los hoteles que están en las zonas del mundial, o sea, Monterrey, Guadalajara y nada más la parte sur de la Ciudad de México”, señaló Enrique Calderón, VP de Operaciones de Grupo Posadas. Es la ocupación que esperan tener en junio del 2026 comparado contra el mismo mes del año anterior.