El dólar sigue siendo una de las monedas más influyentes y ampliamente aceptadas en el comercio internacional.

Cada país tiene un sistema regulatorio y tasas de compensación diferentes al usar transacciones bancarias. En México se le añade la regulación antilavado de dinero. Las consecuencias: un alto costo para cada transacción y retrasos, lo que dificulta hacer transacciones entre países, especialmente en Latinoamérica.

Esto resulta en procesos de pagos entre empresas con tipos de cambio inestables, comisiones cambiantes según las instituciones involucradas, y demoras en recibir el dinero.

Según la cotización del día tu operación puede ser más costosa.

Según el reporte de MasterCard “Small Business, Big Opportunity: Unlocking SME potential in Latin America’s cross-border space”, casi el 40% de las transacciones internacionales entre países que no involucren a Estados Unidos se retrasan hasta cuatro días. Y una de cada cinco puede tardar hasta 10 días.

“Si tienes pesos mexicanos y quieres pagar en pesos colombianos, se te va a convertir primero a dólar y después bajar a pesos y eso hace que sea el doble de costoso y el doble de lento”, señaló para El Cronista Felipe Gedeon, cofundador de la fintech Cobre. Han sido este tipo de startups quienes han tomado la iniciativa para facilitar las transacciones entre negocios internacionales.

La oportunidad que la tecnología está permitiendo

Desde que nació la blockchain, entre otras tecnologías, las transacciones ya no deberían ser tan costosas. Así es como han surgido varias fintechs, como Cobre, que buscan eliminar estos problemas.

“Si eres una empresa mexicana que está buscando diversificar tu operación para que no estés trabajando solo con Estados Unidos, ésta es una de las plataformas que te permite mucho más fácilmente operar hacia Colombia, Perú, Chile, Argentina sin tener que pasar por el dólar”, señaló Felipe Gedeon.

Entre las compañías con las que han colaborado están Givs, DollarApp, Telefónica y Cabify, pues suelen proveer la tecnología detrás de las soluciones de sus clientes.

La ventaja del tiempo real en los pagos internacionales

Lo que distingue a Cobre es que buscan hacer las transacciones en tiempo real, tanto en operaciones nacionales (en México y Colombia), como internacionales. Con ya cinco años en operación, iniciaron en Colombia y tienen un año con oficinas en México y la experiencia de 30 millones de transacciones.

La fintech ya ha levantado u$s 68 millones en capital, que considera una Serie B en 2024. Sin embargo, ya eran rentables desde antes de tal inversión. Destaca que quienes han apostado por Cobre están los fondos de Kaszek Ventures (de los fundadores de Mercado Libre), Canary, QED Investors (Nubank) y Oak HC/FT.